Израильтянка победила на Евровидении

Победительницей 63-го Евровидения стала представительница Израиля 25-летняя Нетта Барзилай с песней "Игрушка". Финал конкурса состоялся в столице Португалии Лиссабоне 12 мая. Участвовали представители 26 стран. Украинец Меловин занял 17-ое место.

Наивысшие 12 баллов израильтянке отдали зрители восьми стран, в частности и Украины. Профессиональное жюри поместило ее на третьем месте. По результатам смешанного голосования она получила наибольшее количество баллов - 529.

Второе место у 31-летней Элени Фурейра из Кипра. Третье - у австрийца Сезара Семпсона, 34 года.

— Песня Нетты среди всех конкурсантов запоминается лучше всего, - говорит звукорежиссер 35-летний Артур Даниелян. В этом году был членом украинского национального жюри. Судьи оценили выступление певицы на 10 баллов. - В своем списке отдал ей первенство. Она - сильный и мощный музыкант. Обратил внимание на звучание и актуальность песни. Уже потом узнал, какая история за ней стоит. Исполнительница долго колебалась, идти ли в шоу-бизнес. Ей говорили, что не подходит для сцены, потому что имеет лишний вес. В песне рассказывает о чести и достоинстве женщин. Эту тему подала в легкой форме, которая не перегружает слушателя

Победа Нетты Барзилай на Евровидении - четвертая для Израиля. В последний раз страна занимала первое место в 1998-ом. Тогда торжествовала Дана Интернешнл с песней "Дива".

— Номер Нетты может показаться клоунадой, - говорит музыкальный критик 42-летний Игорь Панасов. - Ее талант как вокалистки - посредственный. Но имеет качества, которые вынуждают ее запомнить и потом вспоминать. Это и визуальный образ, и социальный подтекст песни. Имеет потенциал, чтобы стать мировой звездой. За последние годы сформировалась тенденция: побеждают сильные харизматичные личности. Наша Джамала, португалец Сальвадор Собрал и Нетта - жанрово очень разные. Но все трое - яркие индивидуальности.

Нэтте пророчили победу до самого начала Евровидения. Но в день первого полуфинала фавориткой букмекеров стала греческая певица Элени Фурейра, которая поехала на конкурс от Кипра. Показала интересный танцевальный номер. Для победы ей не хватило индивидуальности. Элени - стройная, высокая, хорошо двигается. Это - шаблонный образ певицы.