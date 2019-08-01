Гран-при "Черноморских Игр" вручили за народную песню в авторской обработке

15-летняя Валерия Фурман из Кривого Рога получила гран-при XVII Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры". Суперфинал состоялся 28 июля в городе Скадовск на Херсонщине.

— Пела народную песню "Галочка" в собственной обработке, — рассказывает Валерия Фурман. — Фольк — мой любимый стиль. Для фестивалей я всегда готовлю свои песни или в собственной аранжировке.

Девушка поет с 5 лет. Участвовала в телевизионном талант-шоу "Голос Дети", четвертый сезон. В этом году поступила в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства.

— Я бывал на многих детских конкурсах, но масштабы "Черноморских Игр" впечатляют, — говорит Вадим Лисица, член жюри фестиваля, композитор и музыкальный продюсер.

В конкурсе соревновались талантливые дети со всей Украины в возрасте 6-16 лет. В 2019-м "Черноморские Игры" зарегистрировали рекордное количество участников — более 600 вокалистов от 6 до 16 лет. После отборочных туров в полуфинал вышли 46 исполнителей и групп. Конкурсантов оценивали в семи вокальных категориях. Все победители получили памятные статуэтки и подарки от партнеров фестиваля.

— За всеми детьми, которые участвуют в "Черноморских Играх", мы наблюдаем в будущем, — говорит основатель фестиваля Николай Баграев. — Нам важно, чтобы они развивались правильно, профессионально. Если собираются стать артистами.

"Черноморские Игры" — самый масштабный вокальный конкурс Украины. В этом году в течение трех дней фестиваль посетили почти 50 тыс. гостей. Прямой эфир конкурса на канале М1 смотрели около 3 млн зрителей.

Каждый фестивальный день завершался выступлениями звезд украинской эстрады. На сцене "Черноморских Игр" спели NK|Настя Каменских — обладательница гран-при "Черноморских Игр-2004", "Время и Стекло", солистка группы Надежда Дорофеева — 1-я премия "Черноморских Игр-2004", The Hardkiss, обладательница гран-при "Черноморских Игр-2018" Элина Иващенко, MONATIK, MOZGI, Александр Пономарев, ALYOSHA, Антитела, TARABAROVA, Наталия Гордиенко, David Axelrod, МЯТА, Виталий Козловский, Оля Цибульская, MELOVIN, Michelle Andrade, NIKITA LOMAKIN, Злата Огневич.

— Сегодня у меня юбилей с фестивалем "Черноморские Игры", — говорит со сцены во время выступления Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss, лауреат "Черноморских Игр-1999". — Ровно 20 лет назад я здесь, на этом пляже, немного грустила, немного плакала, потому что не получила гран-при. Тогда я еще не знала, что пройдет некоторое время и я таки выйду на эту сцену в совсем другом статусе. Я приветствую всех конкурсантов — тех, кто победил, и тех, кто не победил. Потому что как сложится ваш путь, знает только Бог. Но, если вам нужна эта сцена — вы ее получите обязательно.

Не жалейте времени на поиски собственного стиля

В течение всех фестивальных дней "Черноморских Игр" на Скадовской набережной проходили конкурсы "Фигуры из песка" и "Рисунок на стене". Около фотозоны #SELFIETIMEHITFM состоялись встречи со звездами украинского шоу-бизнеса. Во время дискуссионных клубов молодые таланты фестиваля смогли пообщаться с членами жюри и известными медиаперсонами, поставить им вопрос, получить советы.

— Настоящий, незаурядный успех в каждом деле достигается только тогда, когда ты живешь этим делом, — говорит во время дискуссионного клуба с конкурсантами Тарас Тополя, солист группы "Антитела". Музыкант был одним из членов жюри в полуфинале "Черноморских Игр". — Когда ты веришь в то, что ты делаешь, то удовольствие от твоей работы, именно от твоего дела, ты получаешь максимальное. В таких случаях коэффициент полезного действия наивысший. И при наименьших затратах сил и времени вы получаете больший результат.

Участвуйте в разных вокальных конкурсах, чтобы как можно раньше проявить свой талант. Не жалейте времени на поиски собственного стиля, звучания и манеры исполнения. Пишите песни и не бойтесь импровизаций.