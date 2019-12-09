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вторник, 10 декабря 2019 00:50

Фильм "Черный Ворон" по роману Василия Шкляра вышел в прокат

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- Спрос на украинское кино есть. Вот фильм "Захар Беркут" мы крутили полмесяца. Были полные залы, - говорит директор винницкого кинотеатра "Родина" 69-летняя Галина Бондар. - "Черный Ворон" вышел только в четверг 5 декабря. Это будний день, может, поэтому было не так много людей. На исторические фильмы ходит много молодежи. Они сдают ВНО, поэтому им легче через фильмы изучать события прошлого.

Историческую драму "Черный Ворон" об антибольшевистском восстании в Холодном Яру сняли по роману Василия Шкляра.

Самый дешевый билет на картину стоит 50 гривен. В первый день показа в кинотеатре "Родина" заняты 25 мест. Зал рассчитан на 120.

После сеанса две подруги в вестибюле подкрашиваются, живо обсуждая фильм.

- Видишь, на что способна любовь женщины к мужчине? - говорит 24-летняя Юлия. - Тина (жена главного героя. - ГПУ) достойно выдержала плен, не покинула Ворона, когда наступили трудные времена. А он защищал ее и будущего ребенка до конца. Сейчас не все ребята даже способны первыми позвонить. Раньше на смерть шли. Вот это романтика!

- Да не в этом суть фильма. Явно видно историческую параллель. Россия и 100 лет назад убивала украинцев, хотела захватить нашу землю. Постоянно говорили, что мы - братские народы. Но братья так себя не ведут. Такими фильмами надо протрезвевать украинцев. Особенно на оккупированных территориях, - говорит вторая девушка, надевая пальто и шапку.

Возле кинотеатра бородач подкуривает сигарету.

- Читал книгу давно, поэтому хотел освежить память экранизацией, - говорит 39-летний Алексей Козловский. - Знаю, что битва была кровавая. Это показали впечатляюще. Видел в зале, как женщины даже отворачивались. В "Черном Вороне" не стали художественно придумывать смерть повстанца Ивана Черноуса, как и в книге. Потому что точно не известно, когда и как он умер. Коммунистическая власть уничтожила эти документы. Такими фильмами надо доносить правду до людей, которые изучали историю через советские учебники.

- Для меня игра актеров отошла на второй план. Когда читал Шкляра, текст воспринимал спокойнее, да и характер каждого героя в книге раскрывается лучше. А фильм дал больше эмоций. Я очень разволновался и воспринял все близко к сердцу. Особенно момент, когда чекисты расстреливали повстанцев, - говорит 35-летний Владимир Дяченко. На "Черный Ворон" в кинотеатр "Визория.Колос" в Полтаве пришел со своим 14-летним сыном Святославом.

В зале три десятка зрителей.

33-летний Дмитрий Шевченко, крепкий мужчина с черной бородой, опускает голову и тяжело дышит, когда повстанец Вовкулака убивает брата за измену.

- Напомнило Тараса Бульбу. Теперь точно прочитаю книгу Шкляра. Фильм даже эмоциональнее чем "Век Якова", который сняли в 2016 году. Недаром Геродот писал, что наши украинские женщины - как амазонки. Корни матриархата очень сильны и небезосновательно. В фильме присутствует воинственный характер украинок, которые готовы наравне с мужчинами воевать. Когда Тина, жена Ворона, защищалась от чекистов - это очень прослеживается, - говорит Дмитрий Шевченко.

- Украина всегда должна была отстаивать себя. И никогда не сдавалась. Как и сейчас. Единственный наш минус - наивность. Враг хитер и этим побеждает в информационной войне. Мы должны быть жесткими, а не доверчивыми. Вот из-за этих человеческих качеств больше всего страдаем. "Черный Ворон" нам в очередной раз доказывает, что за свободу нужно бороться, ведь она просто не дается, - добавляет Дмитрий. Билет кладет в карман, на память.

- Вот дрянь! - восклицает 25-летний Владислав Иванченко. В субботу 7 декабря в черкасском "Мультиплексе" смотрит историческую драму "Черный Ворон".

Зритель бурно реагирует на эпизод, в котором пленный командир красноармейцев отсекает головы своим солдатам, чтобы спастись.

- Больше всего ненавижу людей, которые ни нашим, ни вашим. Нет разницы, за кого ты воюешь, у каждой армии своя правда, - говорит Владислав. - Главное, чтобы верил в это, нес определенную идею. У этого россиянина ее нет, он всегда будет предателем.

Далее почти до конца фильма зрители сидят молча. Ведерки с попкорном и напитки отложили на пол.

Зал кинотеатра на 124 места почти заполнен, свободны только первые два ряда. Преимущественно зрители среднего возраста с семьями. Есть с десяток молодых людей.

Когда на экране появились титры, публика аплодирует. Еще пару минут после окончания не оставляет своих мест.

- На просмотре трижды расплакалась, - говорит 45 летняя Инна Альбоща. Специально приехала из райцентра Смела на премьеру. - Я люблю Шкляра, часто бываю на творческих встречах. "Черный Ворон" - один из самых любимых романов. Когда дочь пригласила в кино, не могла отказаться, даже выходной на работе взяла.

Подходит дочь женщины.

- Не ожидала, что мне понравится фильм, в университете читала роман, то не очень заинтересовал. Но от ленты просто в восторге, - рассказывает 23-летняя Анна Альбоща. - Чувствовала гордость за наших воинов - и тех из Холодного Яра, и тех, кто сейчас воюет на Донбассе. Украина действительно может похвастаться защитниками. Но как 100 лет назад, так и сейчас нет того гетмана, который бы собрал всех в кулак.

- История, которая задевает за живое, - говорит 53-летний Василий Тырса. Возле кинотеатра ждет жену. - Я читаю Шкляра, сейчас вот начал "Характерника". Фильм похож на роман, но очень сокращенно. Если бы за основу взять всю книгу, то хватило бы на целый сериал. Подобные картины стоит массово и бесплатно показывать молодежи, чтобы имели дух патриотизма. Сюжет замечательный, игра актеров тоже. Украина начинает снимать действительно качественные фильмы.

Автор: Богдан БАРАБАНОВ, Анна ОРЕЛ, Анна ЧАПАЛА
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