В результате землетрясения погибли 830 тысяч человек

Эпицентр землетрясения / Google Maps

23 января 1556-го в результате землетрясения в китайской провинции Шаньси погибли около 830 тыс. человек. Подсчет жертв часто неточный после масштабных бедствий, особенно до ХХ века, но это бедствие считается самым смертоносным в мировой истории.

Землетрясение произошло поздно вечером, а толчки продолжались до следующего утра. Позже научное исследование показало, что сила стихии составила примерно от 8-8,3 балла.

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Землетрясение произошло в центре густонаселенной местности с плохо построенными зданиями, что привело к ужасающему количеству жертв.

Эпицентр в долине реки Вэй, недалеко от городов Хуасянь, Вэйнань и Хуаин. В Хуасяни рухнули все здания и дома, погибло более половины жителей города. Их количество оценивается в десятки тысяч. Похожая история была в Вэйнань и Хуаин.

В некоторых местах в земле образовались трещины глубиной более 18 м. Серьезные разрушения и смерть были даже в 500 км от эпицентра. Землетрясение также вызвало оползни, которые привели к огромному количеству погибших.

Даже если количество погибших в результате землетрясения в Шэньси переоценена, он все равно со значительным отрывом признан худшим стихийным бедствием в истории.