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четверг, 15 июля 2021 14:10

Днепр стал символом коррупции

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Модель Елена после завершения карьеры во Франции возвращается в село на Николаевщине. Ее дом ограбили, есть долги. Начинает искать женщин, которые согласились бы стать донорами яйцеклеток или суррогатными матерями для иностранцев. Среди клиенток оказывается ее знакомая с детства Дария, которой также нужны деньги. Они - героини романа "Собачья площадка" финской писательницы 44-летней Софи Оксанен.

Автор: facebook.com
  Роман "Собачья площадка" финской писательницы Софи Оксанен вышел на украинском. Рассказывает об отрасли коммерческого донорства яйцеклеток
Роман "Собачья площадка" финской писательницы Софи Оксанен вышел на украинском. Рассказывает об отрасли коммерческого донорства яйцеклеток

Украинский перевод выпустило киевское издательство "Комора". Презентация состоялась на Х Книжном арсенале. Проходил в столице 23-27 июня.

- Ожидала, что после Революции достоинства и начала войны в Донбассе финские издательства начнут публиковать украинских авторов. Этого не произошло, - говорит Софи Оксанен. - Решила написать об Украине, чтобы повысить интерес к вашей стране. Показываю повседневность коррупции. В нордических странах не понимают, как она влияет на жизнь украинцев и насколько медленный процесс ее искоренения.

Основная линия касается доходного суррогатного бизнеса, в котором женское тело становится выгодным товаром. Ни иностранных клиентов, ни агентства не волнует, что произойдет с донорами или суррогатными матерями. Бывают случаи, когда будущие родители не хотят забирать ребенка. Тогда он оказывается в украинском детдоме.

Ключевым в произведении является Днепр - город власти. Многие политики, бизнесмены, олигархи родом оттуда. Уместное место для рассказа о коррупции в самой большой стране Европы.

Права на перевод моего романа продали в 22 страны.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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Дата
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