Днепр стал символом коррупции

Модель Елена после завершения карьеры во Франции возвращается в село на Николаевщине. Ее дом ограбили, есть долги. Начинает искать женщин, которые согласились бы стать донорами яйцеклеток или суррогатными матерями для иностранцев. Среди клиенток оказывается ее знакомая с детства Дария, которой также нужны деньги. Они - героини романа "Собачья площадка" финской писательницы 44-летней Софи Оксанен.

Автор: facebook.com Роман "Собачья площадка" финской писательницы Софи Оксанен вышел на украинском. Рассказывает об отрасли коммерческого донорства яйцеклеток

Украинский перевод выпустило киевское издательство "Комора". Презентация состоялась на Х Книжном арсенале. Проходил в столице 23-27 июня.

- Ожидала, что после Революции достоинства и начала войны в Донбассе финские издательства начнут публиковать украинских авторов. Этого не произошло, - говорит Софи Оксанен. - Решила написать об Украине, чтобы повысить интерес к вашей стране. Показываю повседневность коррупции. В нордических странах не понимают, как она влияет на жизнь украинцев и насколько медленный процесс ее искоренения.

Основная линия касается доходного суррогатного бизнеса, в котором женское тело становится выгодным товаром. Ни иностранных клиентов, ни агентства не волнует, что произойдет с донорами или суррогатными матерями. Бывают случаи, когда будущие родители не хотят забирать ребенка. Тогда он оказывается в украинском детдоме.

Ключевым в произведении является Днепр - город власти. Многие политики, бизнесмены, олигархи родом оттуда. Уместное место для рассказа о коррупции в самой большой стране Европы.

Права на перевод моего романа продали в 22 страны.