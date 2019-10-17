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пятница, 18 октября 2019 00:30

Бернардин Эваристо переведут на украинский

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Сразу две писательницы получили самую престижную британскую литературную награду - Букеровскую премию.

- 79-летняя Маргарет Этвуд - канадская автор номер один, - говорит литературовед Ростислав Семкив, 42 года. - Букеровскую премию получила во второй раз. В первый раз за роман "Рассказ служанки" в 1985-м. Сейчас наградили за его продолжение - "Заветы".

Произведения Этвуд активно переводят на украинский, и она нам известна. Пишет с 1960-х. Творчество насчитывает почти 20 романов и малой прозы. Важнейший - "Рассказ служанки". Это первая написанная женщиной антиутопия, получившая такой резонанс.

События разворачиваются в патриархально-тоталитарной Республике Галаад. Единственная функция женщин там - рожать.

Благодаря "Рассказу служанки" Этвуд вошла в пантеон мировой литературы. Популярной стала после экранизации романа. В 1990 году немецкий режиссер Шлёндорф снял драму, а в 2017-м появился сериал "Рассказ служанки".

Вторым лауреатом стала Бернардин Эваристо, 60 лет. Это первая темнокожая писательница, получившая "Букера".

- Отец Бернардин родом из Нигерии, мать - англичанка, - продолжает Семкив. - Сейчас она учит креативно писать в лондонском Университете Брунеля. Автор восьми романов, создает в целом документальную литературу. Также она феминистка, выступает за эмансипацию темнокожих литераторов.

Выбор между Этвуд и Эваристо - чрезвычайно сложный. Члены комитета премии так долго спорили, что нарушили правило и наградили обоих. Я согласен с этим решением.

Нобелевская, Букеровская, Гонкуровская премии привлекают внимание к текстам победителей. Произведений Бернардин Эваристо на украинском пока нет. Благодаря "Букеру" в ближайшее время начнут переводить и ее, надеюсь. Особенно - самый новый роман о 12 темнокожих британках - "Девушка, женщина, все остальное".

Автор: Екатерина АБРАШИНА
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