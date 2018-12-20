Впервые в мире приготовили блюдо из лабораторного мяса

Автор: dezeen.com Созданный учеными продукт имеет идентичную мясу текстуру, вкус и запах.

Израильские ученые в лабораторных условиях вырастили из клеток коровы первый стейк. Запах, форма и текстура этого искусственного продукта идентичны обычному мясу. На изготовление одного тонкого куска уходит от 2-х до 3-х недель. Себестоимость составляет $40-50.

Проект является стартапом израильской компании Aleph Farms. На сегодняшний день ее сотрудникам удалось получить стейки толщиной 5 мм. Для их изготовления использовали 4 типа коровьих клеток. Это были жировые, мышечные, а также клетки кровеносных сосудов и опорных тканей. Весь этот материал ученые взяли из живой коровы. Выращивали клетки в контролируемых условиях. Пишет интернет-издание Dezеen.

Автор: dezeen.com Созданный учеными продукт имеет идентичную мясу текстуру, вкус и запах.

Aleph Farms планирует совершенствовать свою технологию и работать над изготовлением стейков большей толщины.

"Мы буквально формируем будущее мясной промышленности. Начальные продукты все еще относительно тонкие, но разработанная нами технология является значительным шагом вперед в производстве стейков путем выращивания клеток", — заявил соучредитель и генеральный директор Aleph Farms Дидье Тубиа.

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Выпустить в продажу искусственные стейки компания планирует уже через 3-4 года. Преимущество такого мяса будет не только в том, что получено оно ненасильственным способом. Также эти стейки станут экологической альтернативой обычным мясным продуктам. Ряд научных исследований показал, что сокращение количества последних необходимо для уменьшения влияния выбросов парниковых газов и прекращение дальнейших климатических изменений.

Автор: dezeen.com Созданный учеными продукт имеет идентичную мясу текстуру, вкус и запах.

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