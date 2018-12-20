Впервые в мире приготовили блюдо из лабораторного мяса

 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3267
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 3303
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1620
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2088
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1125
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2682
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
28
24
12
18
29
Мастерица создает многоярусные мини-торты, которые помещаются на ладони
Мастерица создает многоярусные мини-торты, которые помещаются на ладони
Кондитер показала аппетитные пироги с необычным декором
Кондитер показала аппетитные пироги с необычным декором
Показали космические торты, вызывающие восхищение
Показали космические торты, вызывающие восхищение
Чрезвычайно милые 3D фигурки из молочной пены, которые поднимают настроение
Чрезвычайно милые 3D фигурки из молочной пены, которые поднимают настроение
Оригинально оформленное печенье не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых
Оригинально оформленное печенье не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых
Видео
Все видео
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Ресторан затравили из-за блюда с тарантулом
Ресторан затравили из-за блюда с тарантулом
Повара поделились рецептом ветчины из арбуза
Повара поделились рецептом ветчины из арбуза
Японский повар рассказал, как правильно кушать суши
Японский повар рассказал, как правильно кушать суши
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1377
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2367
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1521
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3096
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1341
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 12:39

Впервые в мире приготовили блюдо из лабораторного мяса

  Комментировать

Автор: dezeen.com
  Созданный учеными продукт имеет идентичную мясу текстуру, вкус и запах.
Созданный учеными продукт имеет идентичную мясу текстуру, вкус и запах.

Израильские ученые в лабораторных условиях вырастили из клеток коровы первый стейк. Запах, форма и текстура этого искусственного продукта идентичны обычному мясу. На изготовление одного тонкого куска уходит от 2-х до 3-х недель. Себестоимость составляет $40-50.

Проект является стартапом израильской компании Aleph Farms. На сегодняшний день ее сотрудникам удалось получить стейки толщиной 5 мм. Для их изготовления использовали 4 типа коровьих клеток. Это были жировые, мышечные, а также клетки кровеносных сосудов и опорных тканей. Весь этот материал ученые взяли из живой коровы. Выращивали клетки в контролируемых условиях. Пишет интернет-издание Dezеen.

Автор: dezeen.com
  Созданный учеными продукт имеет идентичную мясу текстуру, вкус и запах.
Созданный учеными продукт имеет идентичную мясу текстуру, вкус и запах.

Aleph Farms планирует совершенствовать свою технологию и работать над изготовлением стейков большей толщины.

"Мы буквально формируем будущее мясной промышленности. Начальные продукты все еще относительно тонкие, но разработанная нами технология является значительным шагом вперед в производстве стейков путем выращивания клеток", — заявил соучредитель и генеральный директор Aleph Farms Дидье Тубиа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые придумали кофе из брокколи

Выпустить в продажу искусственные стейки компания планирует уже через 3-4 года. Преимущество такого мяса будет не только в том, что получено оно ненасильственным способом. Также эти стейки станут экологической альтернативой обычным мясным продуктам. Ряд научных исследований показал, что сокращение количества последних необходимо для уменьшения влияния выбросов парниковых газов и прекращение дальнейших климатических изменений.

Автор: dezeen.com
  Созданный учеными продукт имеет идентичную мясу текстуру, вкус и запах.
Созданный учеными продукт имеет идентичную мясу текстуру, вкус и запах.

Ранее показали, как выглядит ветчина из арбуза. Готовят такую ​​в нью-йоркском ресторане Duck's Eatery. Внешне блюдо напоминает слабо прожаренное мясо. По вкусу единственный намек на ветчину — это карамелизированная корочка. Продают необычный продукт по цене в $ 75.

dezeen.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впервые в мире приготовили блюдо из лабораторного мяса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Изобретение, изменившее мир: презентовали лампу накаливания

Уроженец Киева стал чемпионом мира во второй весовой категории

Ученые создали общество для популяризации народного языка

Самое читаемое
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 124144
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24
 1 Просмотров: 49421
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 24750
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 9837
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 9198
Кухня
Мастерица создает многоярусные мини-торты, которые помещаются на ладони
Мастерица создает многоярусные мини-торты, которые помещаются на ладони
28
 Просмотров: 360
Кондитер показала аппетитные пироги с необычным декором
Кондитер показала аппетитные пироги с необычным декором
24
 Просмотров: 378
Показали космические торты, вызывающие восхищение
Показали космические торты, вызывающие восхищение
12
 Просмотров: 1728
Чрезвычайно милые 3D фигурки из молочной пены, которые поднимают настроение
Чрезвычайно милые 3D фигурки из молочной пены, которые поднимают настроение
18
 Просмотров: 477
Оригинально оформленное печенье не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых
Оригинально оформленное печенье не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых
29
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
19
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
11
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
9
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 513
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua