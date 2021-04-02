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воскресенье, 04 апреля 2021 06:30

Вареная морковь полезнее, чем сырая: интересные факты о овощ

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Вареная морковь полезнее, чем сырая: интересные факты о овощ
- В среднем в одной морковке 25 калорий, а еще - 6 г углеводов и 2 г клетчатки. Фото: mali maeder from Pexels

4 апреля во всем мире отмечают день моркови. Цель - подчеркнуть ее пользу для здоровья.

Первые упоминания о ее культивации происходят с юга Центральной Азии. Около трех тысяч лет назад ее выращивали на территории Афганистана, Туркменистана и Ирана. Впоследствии она попала в Малайзию, а в двенадцатом веке в Европу.

Морковь - один из самых любимых овощей украинской кухни. Входит в состав многих блюд: супов, пирогов и даже сладких десертов. При этом поражает не только вкусом, но и пользой. Содержит множество витаминов и микроэлементов: PP, A, B1, B2, B5, B6, В9, C, E, H и K, а также железо, цинк, йод, медь и тому подобное.

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Положительно влияет на различные органы человека. Является незаменимым помощником для лиц, страдающих от сахарного диабета. Снижает уровень холестерина в крови, положительно влияет на зрение, сердце, почки и сосуды.

Интересные факты:

- Морковь бывает разноцветной. Кроме оранжевого встречаются сорта самых разнообразных оттенков: от белого и желтого до красного и фиолетового.

- На 88% состоит из воды. Кроме того в овоще мало крахмала, что делает ее незаменимой при диетическом питании.

- В среднем в одной морковке 25 калорий, а еще - 6 г углеводов и 2 г клетчатки.

- Каротин - главное полезное вещество в моркови. Оно придает фруктам и овощам желто-оранжевый пигмент, который организм превращает в витамин А.

- Вареная морковь полезнее сырой. Если есть морковь сырой, усвоится лишь 3% бета-каротина, а если вареной - 40%.

- Морковь также используют в медицине и косметологии. Она нормализует обмен веществ и обладает антисептическими, противовоспалительными и обезболивающими свойствами.

Если вечером или перед сном съесть фрукты, то это помешает мозгу правильно распределять энергию в теле и разрушит метаболизм.

monitor.cn.ua
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Дата
04
апреля

Вареная морковь полезнее, чем сырая: интересные факты о овощ

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