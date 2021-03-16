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вторник, 16 марта 2021 23:39

Украинский шоколатье начинил конфеты различными видами сыра
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Чеддер
Фото: Facebook
Качокавалло
Виски
Фета
Гауда

Днепрянин Олег Соловьев создает необычные конфеты: вместо привычной сладкой начинки он наполняет шоколадные конфеты изысканными сырами.

"Основа всех конфет – сыр и шоколад, - рассказывает шоколатье. - Название конфет идёт по названия сыра или основного ингредиента".

В ассортименте мастера конфеты с сырами: филадельфия; гауда; чеддер; адыгейские; тильзитер; дорблю; фета; рикотта; пармезан; ореховые; бри; буко; калифорния; маскарпоне; горгонзола; радомер.

В наличии бывает 10-20 видов конфет. Из одной начинки делается два вида: в чёрном и белом шоколаде.

Сырные конфеты хранятся в холодильнике до 2-х недель.

"Использую только натуральные и обалденно вкусные сыры", - делится шоколатье. - Половина их них украинских производителей. А у всего, что сделано с душой, волшебная энергетика. Понятное дело, никакой "гадости" там нет. В том числе сахара и консервантов. Многих хозяев знаю лично. Вторая половина - сыры известных, оригинальных брендов".

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Кроме сыров в конфетах использован бельгийский шоколад Barry Callebaut. Так же натуральные сухофрукты, орехи, сублимированные ягоды, цедра, свежевыжатые соки.

Олег рассылает конфеты заказчикам по почте. Говорит - желательно в термобоксах, особенно летом, поскольку они защищают от перепада температур. Коробки есть на 6, 9, 12, 16 18 штук. Цена одной конфетки с сыром - 30 грн.

Салат из свеклы можно посыпать тертым шоколадом (желательно черным), и он приобретет более богатый вкус. Дело в том, что свекла получает свой вкус благодаря таким веществам, как геозим и пиразин (которые также содержатся в темном шоколаде). Свекла с шоколадом дает необычное сочетание сладкого и горького.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
16
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