Три салата на Пасху, которые стоит попробовать каждому

Пасха издавна считается семейным праздником во время которого собираются родные. Отмечается 2 мая. В этот день хозяйки накрывают пышный стол, заполненный аппетитными блюдами. В центре находится освящена пасха и крашенки. Также готовят разнообразные мясные блюда, которые до этого, из-за поста были запрещены. Не забывают и о салатах. Мы собрали для вас самые интересные рецепты, которые поразят вкусом и подачей.

Кобб салат

Автор: Simply Recipes Время приготовления 20 минут.

Ингредиенты:

салат романо - 100 г

авокадо - 1 шт.

бекон - 100 г

помидоры - 2 шт.

яйца - 2 шт.

куриное филе - 1 шт.

голубой сыр - 70 г

Для заправки:

белый винный уксус - 1-2 ст.л.

оливковое масло - 3 ст.л.

соль и черный молотый перец - по вкусу

Приготовление:

Бекон нарезать на куски и обжарить до золотистой корочки. Переложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Отваренные яйца очистить и разрезать на 6-8 частей. Салат вымыть и обсушить. Куриное филе разрезать вдоль на две части и обжарить. Остудить и нарезать на кубики, так же, как и сыр, очищенное от кожуры авокадо и помидоры. Смешать масло и уксус, взбить до однородности венчиком, приправить солью и перцем. Смешать заправку с листьями салата и выложить на блюдо. Сверху рядами разложить другие ингредиенты.

Салат с лососем и икрой

Автор: © depositphotos.com Такой салат станет украшением любого стола.

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Ингредиенты:

картофель - 2 шт.

лосось свежесоленой - 100 г

лук красный - ¼ шт.

авокадо - 1 шт.

яеця перепелиные - 5 шт.

лист салата - пучок

красная икра - 12 г

мед - ч. л.

лимонный сок - 2 ст. л.

соевый соус - 2 ст. л.

Приготовление:

Листья салата порвать на куски. Лук нарезать полукольцами, рыбу - полосками, отварной картофель - кубиком, яйца - пополам. Для заправки смешать мед, соевый соус, сок лимона и специи. Соединить все ингредиенты и подать к столу сразу же после приготовления.

Салат "Пасхальный венок"

Ингредиенты:

вареная колбаса - 200 г

сыр твердый - 70 г

свежий огурец - 1 шт.

куриные яйца - 3 шт.

картофель - 2 шт.

майонез - 2 ст. л.

соль - щепотка

редис - для украшения

свежая зелень - 5-6 веточек

Приготовление:

Картофель сварить вместе с кожурой, остудить и почистить. Свежий огурец, картофель и колбасу нарезать мелкими кубиками. Добавить натертый на крупной терке сыр. Заправить салат майонезом любой жирности, специями и смешать. В центр блюда положить стакан или рюмку с небольшим диаметром. Выложить вокруг нее по кругу салат и разровнять ложкой. Куриные яйца разделить на белки и желтки, натереть их на мелкой терке. Большую часть салата выложить тертым белком, утрамбовать. Верхушку салата украсить измельченным желтком. Убрать рюмку. Блюдо украсить цветами, вырезанными из редиса и свежей зеленью.

Красить яйца на Пасху можно натуральными красителями. Они могут быть желтыми, коричневыми, голубыми, фиолетовыми и зелеными. К каждому красителю обязательно добавить 1 ст. л. уксуса.