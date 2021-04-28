Три салата на Пасху, которые стоит попробовать каждому

Пасха издавна считается семейным праздником во время которого собираются родные. Отмечается 2 мая. В этот день хозяйки накрывают пышный стол, заполненный аппетитными блюдами. В центре находится освящена пасха и крашенки. Также готовят разнообразные мясные блюда, которые до этого, из-за поста были запрещены. Не забывают и о салатах. Мы собрали для вас самые интересные рецепты, которые поразят вкусом и подачей.
Кобб салат
Ингредиенты:
салат романо - 100 г
авокадо - 1 шт.
бекон - 100 г
помидоры - 2 шт.
яйца - 2 шт.
куриное филе - 1 шт.
голубой сыр - 70 г
Для заправки:
белый винный уксус - 1-2 ст.л.
оливковое масло - 3 ст.л.
соль и черный молотый перец - по вкусу
Приготовление:
Бекон нарезать на куски и обжарить до золотистой корочки. Переложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Отваренные яйца очистить и разрезать на 6-8 частей. Салат вымыть и обсушить. Куриное филе разрезать вдоль на две части и обжарить. Остудить и нарезать на кубики, так же, как и сыр, очищенное от кожуры авокадо и помидоры. Смешать масло и уксус, взбить до однородности венчиком, приправить солью и перцем. Смешать заправку с листьями салата и выложить на блюдо. Сверху рядами разложить другие ингредиенты.
Салат с лососем и икрой
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Ингредиенты:
картофель - 2 шт.
лосось свежесоленой - 100 г
лук красный - ¼ шт.
авокадо - 1 шт.
яеця перепелиные - 5 шт.
лист салата - пучок
красная икра - 12 г
мед - ч. л.
лимонный сок - 2 ст. л.
соевый соус - 2 ст. л.
Приготовление:
Листья салата порвать на куски. Лук нарезать полукольцами, рыбу - полосками, отварной картофель - кубиком, яйца - пополам. Для заправки смешать мед, соевый соус, сок лимона и специи. Соединить все ингредиенты и подать к столу сразу же после приготовления.
Салат "Пасхальный венок"
Ингредиенты:
вареная колбаса - 200 г
сыр твердый - 70 г
свежий огурец - 1 шт.
куриные яйца - 3 шт.
картофель - 2 шт.
майонез - 2 ст. л.
соль - щепотка
редис - для украшения
свежая зелень - 5-6 веточек
Приготовление:
Картофель сварить вместе с кожурой, остудить и почистить. Свежий огурец, картофель и колбасу нарезать мелкими кубиками. Добавить натертый на крупной терке сыр. Заправить салат майонезом любой жирности, специями и смешать. В центр блюда положить стакан или рюмку с небольшим диаметром. Выложить вокруг нее по кругу салат и разровнять ложкой. Куриные яйца разделить на белки и желтки, натереть их на мелкой терке. Большую часть салата выложить тертым белком, утрамбовать. Верхушку салата украсить измельченным желтком. Убрать рюмку. Блюдо украсить цветами, вырезанными из редиса и свежей зеленью.
Красить яйца на Пасху можно натуральными красителями. Они могут быть желтыми, коричневыми, голубыми, фиолетовыми и зелеными. К каждому красителю обязательно добавить 1 ст. л. уксуса.
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