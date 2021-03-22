Три рецепта постных котлет, которые поражают вкусом

За семь недель Великого поста привычное меню надоедает. При этом нужно питаться не только по всем религиозными предписаниями, но сытно и правильно. Если хочется разнообразить надоевший рацион готовят вегетарианские котлеты из гречки, фасоли или капусты. Получается вкусно и необычно.
Котлеты из капусты
капуста - 1 кг
укроп - 1/2 пучка
манка - 75 г
мука - 75 г
чеснок - 1 зубчик
лук репчатый - 1 шт.
соль - по вкусу
кориандр молотый - 3/4 ч. л.
панировочная смесь - 100 г
масло - для жарки
Приготовление:
Снять с капусты верхние листья. Разрезать на четыре части и удалить основание. Отварить в подсоленной воде в течение 5 мин. Избавиться от жидкости. Пропустить лук, укроп и капусту через мясорубку. Настоять фарш и сцедить лишнюю жидкость.
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Всыпать муку, манку, специи и смешать. Столовой ложкой взять фарш, обвалять в панировочной смеси и жарить на хорошо разогретом масле с обеих сторон до румяного цвета. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Котлеты из фасоли
Ингредиенты:
фасоль в томате с грибами - 1 шт.
мука - 3-5 ст. л.
панировочные сухари - 5 ст. л.
белый хлеб - 120 г
укроп - 1 пучок
зира - 1 ч. л.
лимонный сок - по вкусу
специи - по вкусу
Приготовление:
Фасоль вместе с заливкой выложить в блендер. Добавить хлеб, специи, зелень и измельчить. Всыпать муку и перемешать. Сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до готовности. Подавать с любимым соусом.
Гречневые котлеты
Ингредиенты:
гречневая крупа - 1 стакан
грибы - 250 г
лук - 1 шт.
мука - 3 ст. л.
морковь - 1 шт.
соль - 1 ч. л.
перец - по вкусу
панировочные сухари - 4 ст. л.
масло - для обжарки
Приготовление:
Отваренную гречку смешать с обжаренным луком, грибами, морковью и мукой. Всыпать специи. Настоять фарш в течение 15 минут и сформировать котлеты. Обвалять в муке или панировочных сухарях. Жарить в течение 5 минут с каждой стороны на среднем огне.
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