Три рецепта постных котлет, которые поражают вкусом

За семь недель Великого поста привычное меню надоедает. При этом нужно питаться не только по всем религиозными предписаниями, но сытно и правильно. Если хочется разнообразить надоевший рацион готовят вегетарианские котлеты из гречки, фасоли или капусты. Получается вкусно и необычно.

Котлеты из капусты

Автор: Anna Tis: Pexels Время приготовления 35 минут.

Ингредиенты:

капуста - 1 кг

укроп - 1/2 пучка

манка - 75 г

мука - 75 г

чеснок - 1 зубчик

лук репчатый - 1 шт.

соль - по вкусу

кориандр молотый - 3/4 ч. л.

панировочная смесь - 100 г

масло - для жарки

Приготовление:

Снять с капусты верхние листья. Разрезать на четыре части и удалить основание. Отварить в подсоленной воде в течение 5 мин. Избавиться от жидкости. Пропустить лук, укроп и капусту через мясорубку. Настоять фарш и сцедить лишнюю жидкость.

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Всыпать муку, манку, специи и смешать. Столовой ложкой взять фарш, обвалять в панировочной смеси и жарить на хорошо разогретом масле с обеих сторон до румяного цвета. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Котлеты из фасоли

Автор: JUSTIN: Pexels Время приготовления 20 минут.

Ингредиенты:

фасоль в томате с грибами - 1 шт.

мука - 3-5 ст. л.

панировочные сухари - 5 ст. л.

белый хлеб - 120 г

укроп - 1 пучок

зира - 1 ч. л.

лимонный сок - по вкусу

специи - по вкусу

Приготовление:

Фасоль вместе с заливкой выложить в блендер. Добавить хлеб, специи, зелень и измельчить. Всыпать муку и перемешать. Сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до готовности. Подавать с любимым соусом.

Гречневые котлеты

Автор: Saveurs Secretes: Pexels Время приготовления 30 минут.

Ингредиенты:

гречневая крупа - 1 стакан

грибы - 250 г

лук - 1 шт.

мука - 3 ст. л.

морковь - 1 шт.

соль - 1 ч. л.

перец - по вкусу

панировочные сухари - 4 ст. л.

масло - для обжарки

Приготовление:

Отваренную гречку смешать с обжаренным луком, грибами, морковью и мукой. Всыпать специи. Настоять фарш в течение 15 минут и сформировать котлеты. Обвалять в муке или панировочных сухарях. Жарить в течение 5 минут с каждой стороны на среднем огне.

В Киеве создали символическое блюдо для привлечения туристов. Называется Kyiv Pie. Этот пирог должен стать там же популярным, как и "Киевский торт" или котлета по-киевски.