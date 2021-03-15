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вторник, 16 марта 2021 10:15

Создали новый кулинарный бренд столицы, как Киевский торт
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Алексей Повторейко презентовал в Киеве Kyiv Pie
Фото: instagram.com
Алексей Повторейко презентовал в Киеве Kyiv Pie
Алексей Повторейко презентовал в Киеве Kyiv Pie
Алексей Повторейко презентовал в Киеве Kyiv Pie
Алексей Повторейко презентовал в Киеве Kyiv Pie

В Киеве создали символическое блюдо для привлечения туристов. Называется Kyiv Pie. Этот пирог должен стать там же популярным, как и "Киевский торт" или котлета по-киевски.

Kyiv Pie - это небольшой пирог круглой формы на бездрожжевого теста с различными начинками, как солеными, так и сладкими. Пока доступны пироги с сельдереем, осетром и говяжьим ливером.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко в своем Инстаграм.

"Мы приняли участие в историческом проекте! Задача была непростой. Нужно было создать блюдо, которая была бескомпромиссно вкусной и полезной. Сочетали в себе одновременно украинские, в частности, киевские традиции и современные тренды. Учитывало вкусы и предпочтения веганов, была ресторанным блюдом и удобной для доставки", - объясняет специалист.

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Над созданием нового гастрономического символа Киева команда поваров работала месяц. Это совместный проект Управления туризма и промоций КГГА, Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма и Ассоциации шеф-поваров Украины.

Этот мини пирог должен стоить до 30 гривен.

Победительница 1-го сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Светлана Шептуха в Instagram поделилась рецептом салата "Нисуаз". Блюдо родом из Ниццы. Стала популярной не только во Франции, но и за ее окрестностями. Все благодаря оригинальному вкусу и высокой питательности.

"Сколько рецептов этого салата - не перечесть. Каждый повар готовит его по-своему. Это не простой салат, а сбалансированный завтрак, обед или ужин", - написала шеф-повариха.

Автор: Екатерина Романчук
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