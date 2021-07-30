Три десерты с ежевикой, которые поражают вкусом

Ежевика - универсальная ягода. Из нее легко приготовить множество полезных и оригинальных десертов: полосе, мороженое или ароматный пирог. Все благодаря оригинальному вкусу и роскошному цвету. Кроме того, ягода содержит множество витаминов и полезных элементов.
Ягодные кексы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
Ингредиенты:
мука - 220 г,
масло - 100 г,
яйца - 2 шт.,
сахар - 100 г,
кефир - 130 мл,
сода -1 ч. л.,
соль - щепотка.
ежевика - 200 г.
Приготовление:
Муку смешать с солью и содой. Взбить миксером яйца с сахаром до пышности. Растопленное масло соединить с кефиром. Добавить яйца и смешать до однородности. Очищенную ежевику посыпать мукой. В большую миску выложить сухие компоненты и залить жидкими. Вымесить тесто, с помощью миксера, и добавить ягоды. Формочки для кексов смазать маслом и вылить тесто. Выпекать при 180 градусах 40 минут. Готовность проверить деревянной палочкой - она должна быть сухой.
Пирог с ежевикой и яблоками
Ингредиенты:
Для теста:
масло - 175 г,
сахар - 175 г,
яйца - 3 шт.,
мука - 200 г,
разрыхлитель - 2 ч. л.,
цедра одного лимона,
яблоки - 500 г,
ежевика - 150 г.
Для посыпки:
масло - 75 г,
мука - 75 г,
сахар - 50 г,
мюсли - 75 г,
разрыхлитель - 1/2 ч. л.
Приготовление:
Взбить миксером яйца вместе с сахаром и сливочным маслом. Добавить муку, разрыхлитель и натертую цедру. Перелить тесто в форму 18 на 28 см, застеленную пергаментной бумагой. Сверху разложить тонко нарезанные яблоки и ежевику. Взбить все ингредиенты для посыпки в блендере до получения крошки. Посыпать фрукты. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 45 мин. Готовность проверить зубочисткой. Перед подачей охладить и разрезать на порционные куски.
Полосе с ежевикой и черникой
Ингредиенты:
молоко - 1/4 стакана.,
йогурт - 3/4 стак.,
банан - 1 шт.,
ежевика - 3/4 ст.,
черника - 3/4 ст.,
мед - 1 ст. л.
Приготовление:
Влить молоко в блендер. Добавить йогурт и банан, взбить до однородности. Добавить замороженные ягоды и мед, еще раз взбить. Перелить полосе в стаканы и подать к столу. Украсить свежими ягодами.
Летом горячие напитки отходят на второй план. Популярности набирают холодные, особенно те, что связаны с кофе. Существует множество рецептов, которые взбодрят любое утро.
Комментарии