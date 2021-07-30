Три десерты с ежевикой, которые поражают вкусом

Ежевика - универсальная ягода. Из нее легко приготовить множество полезных и оригинальных десертов: полосе, мороженое или ароматный пирог. Все благодаря оригинальному вкусу и роскошному цвету. Кроме того, ягода содержит множество витаминов и полезных элементов.

Ягодные кексы

Автор: pexels-polina-tankilevitch Готовые кексы украшают по вкусу.

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Ингредиенты:

мука - 220 г,

масло - 100 г,

яйца - 2 шт.,

сахар - 100 г,

кефир - 130 мл,

сода -1 ч. л.,

соль - щепотка.

ежевика - 200 г.

Приготовление:

Муку смешать с солью и содой. Взбить миксером яйца с сахаром до пышности. Растопленное масло соединить с кефиром. Добавить яйца и смешать до однородности. Очищенную ежевику посыпать мукой. В большую миску выложить сухие компоненты и залить жидкими. Вымесить тесто, с помощью миксера, и добавить ягоды. Формочки для кексов смазать маслом и вылить тесто. Выпекать при 180 градусах 40 минут. Готовность проверить деревянной палочкой - она должна быть сухой.

Пирог с ежевикой и яблоками

Автор: pirig.com.ua Время приготовления 45 минут.

Ингредиенты:

Для теста:

масло - 175 г,

сахар - 175 г,

яйца - 3 шт.,

мука - 200 г,

разрыхлитель - 2 ч. л.,

цедра одного лимона,

яблоки - 500 г,

ежевика - 150 г.

Для посыпки:

масло - 75 г,

мука - 75 г,

сахар - 50 г,

мюсли - 75 г,

разрыхлитель - 1/2 ч. л.

Приготовление:

Взбить миксером яйца вместе с сахаром и сливочным маслом. Добавить муку, разрыхлитель и натертую цедру. Перелить тесто в форму 18 на 28 см, застеленную пергаментной бумагой. Сверху разложить тонко нарезанные яблоки и ежевику. Взбить все ингредиенты для посыпки в блендере до получения крошки. Посыпать фрукты. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 45 мин. Готовность проверить зубочисткой. Перед подачей охладить и разрезать на порционные куски.

Полосе с ежевикой и черникой

Автор: pexels.com Ежевику можно заменить любыми другими ягодами.

Ингредиенты:

молоко - 1/4 стакана.,

йогурт - 3/4 стак.,

банан - 1 шт.,

ежевика - 3/4 ст.,

черника - 3/4 ст.,

мед - 1 ст. л.

Приготовление:

Влить молоко в блендер. Добавить йогурт и банан, взбить до однородности. Добавить замороженные ягоды и мед, еще раз взбить. Перелить полосе в стаканы и подать к столу. Украсить свежими ягодами.

Летом горячие напитки отходят на второй план. Популярности набирают холодные, особенно те, что связаны с кофе. Существует множество рецептов, которые взбодрят любое утро.