Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог

Фото: facebook.com/olga.dernovaya.1

Самый большой малиновый пирог достигает 20 метров. Его испекли люди из села Чернятин Винницкой области и представили на "МалинаФест". Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Об этом пишет в Фейсбуке Ольга Дерновая, начальник управления культуры и креативных индустрий Винницкой ОГА.

"В Севериновский общине всегда выращивают много малины. Поэтому первый областной фестиваль малины проводим именно здесь. А его изюминкой стал гигантский малиновый пирог", - рассказала Ольга Дерновая.

Фестиваль малины провели для популяризации села и его туристического потенциала. Туда приехали представители всех населенных пунктов общины, а также гости из других районов. Между ними разделили рекордный пирог.

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Участники фестиваля представили выращенную малину и блюда из нее. Местные мастера продавали изделия декоративно-прикладного искусства. Праздник закончился концертной программой и фейерверками на воде.

Малиновый сезон в разгаре, а это значит, что готовить легкие, одновременно вкусные ягодные десерты. Благодаря универсальному вкусу, малина является идеальным компонентом большинства сладостей: тортов, кексов, полосе или йогуртов. Прекрасно компонуется с шоколадом, ванилью или сливками.