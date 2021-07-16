Холодный кофе - хит этого лета: как добиться идеального вкуса

Летом горячие напитки отходят на второй план. Популярности набирают холодные, особенно те, что связаны с кофе. Существует множество рецептов, которые взбодрят любое утро. Лучшие - собраны ниже.

Автор: Ekrulila from Pexels Холодный кофе замечательно утоляет жажду.

Глясе

Ингредиенты:

ванильное мороженое - 400 г,

готовый кофе без сахара - 400 мл,

взбитые сливки, горький шоколад - по вкусу.

Приготовление:

Разложить в два высоких стакана по 200 г мороженое и залить холодным кофе. Постепенно смешать с кофе. Украсить напиток взбитыми сливками. Сверху добавить какао или горький шоколад.

Фраппе

Ингредиенты:

кофе - 2-3 ч. л.,

сахар - 2-3 ч. л.,

лед - по вкусу,

молоко или сливки любой жирности -150 мл.

Приготовление:

Приготовить стандартную порцию эспрессо и охладить. Перелить кофе в стакан, добавить по желанию сахар и тщательно перемешать до появления пены. Добавить несколько кубиков льда. Сверху украсить сливками.

Бамбл-кофе

Ингредиенты:

лед - 5 кубиков,

карамельный сироп - 10 мл,

апельсиновый фреш - 100 мл,

эспрессо - 30-35 мл,

Приготовление:

Сварить эспрессо, охладить. Остальные ингредиенты перемешать в блендере и перелить в бокал. Сверху добавить холодный кофе. Украсить куском апельсина.

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Без кофе не обходится большинство украинских завтраков. Бодрый напиток готовят из растворенного или молотого кофе. Добавляют молоко, сливки, или различные пряности. В этом году на пике популярности дальгона-кофе, синее латте и кофе по-восточному. Несмотря на сложные названия, приготовления этих напитков не отнимает много времени и усилий. При этом новые вкусы удивляют оригинальными сочетаниями специй и трав.