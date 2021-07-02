Как быстро освежиться в жару: рецепты летних смузи

В жару смузи охлаждают и утоляют голод. Это густые напитки из свежих овощей и фруктов, которые полезнее фреши. Главное условие - наличие блендера для измельчения продуктов.
В качестве основы смузи могут выступать кефир, йогурт, молоко и соки. Дополнением станут мороженое, шоколад, семечки, орехи, сиропы, мед.
Йогуртовый смузи
Ингредиенты:
1 стакан земляники
1 стакан натурального йогурта
1 стакан молока
Приготовление:
В чашу блендера всыпать очищенную землянику. Добавить натуральный йогурт и взбить до однородности. Затем налить молоко и взбить еще раз.
Ягодный смузи
Ингредиенты:
0,5 стакана малины
0,5 стакана ежевики
0,5 стакана земляники
2 чайные ложки меда
Приготовление:
Вымытые ягоды поместить в чашу блендера, добавить мед и хорошо взбить.
Грушевый смузи
Ингредиенты:
1 стакан малины
1 груша
1 яблоко
1 стакан молока
Приготовление:
Измельчить блендером малину. Затем добавить нарезанные небольшими кусочками яблоко и грушу. Довести блендером массу до однородности, влить молоко с медом и взбить.
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Морковный смузи
Ингредиенты:
2 апельсина
1 яблоко
1 морковь
1 столовая ложка семян льна
Приготовление:
Нарезанные мелкими кубиками морковь и яблоко измельчить блендером, влить отжатый из апельсинов сок. Всыпать половину нормы семян льна и хорошо взбить. Посыпать оставшимся семенами.
Овощной смузи
Ингредиенты:
1 стакан кефира
1 помидор
1 огурец
1 зубец чеснока
салат или стебли сельдерея
зелень петрушки
Приготовление
В чашу блендера всыпать нарезанные помидор и огурец. Добавить чеснок, салат или стебли сельдерея, зелень петрушки, укроп и измельчить до однородного состояния. Затем налить кефир, посолить, поперчить и взбить.
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