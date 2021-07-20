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пятница, 23 июля 2021 13:10

Три блюда Черногории, которые сводят туристов с ума

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Национальная кухня Черногории простая, но вкусная. Здесь чувствуется турецкое и итальянское влияние в приготовлении рагу и других ароматных мясных блюд. Есть в национальной кухне Черногории и нотки болгарских рецептов.

Чорба с рыбой

Автор: zg66.ru
  Чорба с рыбой
Чорба с рыбой

На первое стоит попробовать балканский кулинарный шедевр - уху "чорба". Она может быть из рыбы, телятины, говядины. Это сытное блюдо, похожее на суп-пюре, которое подают с домашним кукурузным хлебом. Главное отличие от традиционной ухи - наличие целого букета приправ и муки. А также в супе нет крупы.

Ингредиенты:

лосось 175 г

судак 175 г

морковь 1 шт

лук 1 шт

мука 50 г

масло сливочное 125 г

рыбный бульон 550 г

масло оливковое 50 г

базилик 1 пучок

Приготовление:

Мелко нарезать лук и морковь, обжарить на разогретой сковороде. Небольшими кубиками нарезать филе судака и лосося. Растопить в сковороде сливочное масло и обжарить муку. Рыбный бульон довести до кипения, положить в него обжаренные овощи, рыбу.

Проварить 5-7 мин., потом сгустить суп обжаренной мукой.

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Чевапчичи

Автор: eat-me.ru
  Чевапчичи
Чевапчичи

Так называют национальные колбаски из свинины или говядины. Мясо измельчают вручную, перемешивают с мелко нашинкованным луком, специями. Блюдо прекрасно сочетается с жареным картофелем, овощными закусками и салатами.

Ингредиенты:

фарш - 1/2 кг

сода - 1/3 ч. л.

лук - 1 шт

смесь перцев - 1 ч. л.

чеснок - 3 зубца

Приготовление:

На мясорубке прокрутить фарш. Если вы используете мясо в чистом виде, сделать это придется дважды. Вместе с ним в мясорубку положить лук и чеснок. Добавить соду и смесь перцев. Посолить и перемешать, чтобы приправы равномерно распределились по всей массе.

Сделать приспособление для получения колбасок. Для этого нужно срезать горлышко у пластиковой бутылки. На отверстие закрепить полиэтиленовый пакет, предварительно заполненный фаршем. Выдавить сардельки небольшой длины.

Если следовать классическому балканскому рецепту, то закуску нужно готовить на открытом огне. В домашних условиях подойдет сковорода. Жарить с каждой стороны 3 мин.

Тулумба

Автор: eat-me.ru
  Тулумба
Тулумба

Это сладкие, золотистые и хрустящие пирожные. Они напоминают заварные, но вместо крема их поливают сиропом на основе меда. Секрет в том, чтобы готовить тулумбу на среднем огне.

Ингредиенты:

вода - 2 стакана

молоко - 1 стакан

сливочное масло - 1/3 стакана

сахар - 1 ст. л.

мука - 420 г

яйца - 4 шт

ванильный экстракт - 1 ст. л.

Для сиропа:

сахар - 3 стакана

вода - 2 стакана

лимонный сок - 1 ч. л.

Приготовление:

В кастрюле смешать ингредиенты для сиропа и довести до кипения. Варить 4-5 мин, пока не загустеет. Отставить в сторону и охладить.

Для приготовления теста налить в глубокую кастрюлю молоко, воду, масло, насыпать сахар, соль, размешать и довести до кипения на среднем огне. Как только смесь закипит и сахар растворится, снять кастрюлю с плиты и добавить всю муку. Перемешать деревянной ложкой. Уменьшить огонь до минимума и вернуть кастрюлю на плиту.

Готовить, постоянно перемешивая, 30 секунд. Переложить тесто в чашу миксера и на средней скорости хорошо вымесить тесто, добавляя по одному яйцу. Добавить ванильный экстракт и снова перемешать.

Положить тесто в кондитерский мешок и выдавить из него 5 см смеси. Отрезать мокрыми ножницами прямо на сковороду с маслом.

Обжарить на среднем огне, переворачивая. Вынуть шумовкой и выложить на бумажное кухонное полотенце. Опустить в сироп и оставить на 2 мин. Переложить шумовкой и повторить процедуру с другой частью теста.

Индийская кухня столь же разнообразна, как и ее культура, география и климат. Растительная пища является основой рациона. Рис, кукуруза, дал, горох, чечевица и другие бобовые, овощи, а также лепешки из низших сортов муки - чапати является ее неотъемлемой частью. Традиционную пищу берут пальцами, отламывая правой рукой кусочек чапати и набирая на него рис с овощами или мясом.

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