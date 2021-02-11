Сырные палочки к пиву

Сырные палочки - хрустящая закуска, которую готовят из моцареллы или твердого сыра. Обжаривают во фритюре или на сковороде с большим количеством масла. Отлично сочетается с пивом и вином.
Ингредиенты:
Твердый сыр моцарелла - 400 г
Яйца - 3 шт.
Растительное масло без запаха - для фритюра
Мука пшеничная - 200 г
Панировочные сухари - 100 г
Масло - по вкусу
Приготовление:
Взбить яйца. В одну тарелку насыпать муку, в другую - панировочные сухари. Сыр нарезать брусочками шириной в сантиметр и длиной 9 см. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом. Погрузить сыр сначала в яйцо, затем в муку. Повторить еще раз и обвалять в панировочных сухарях. Обжарить в течение 3-5 минут. Подавать горячими с любимым соусом.
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