Сырные палочки к пиву

Фото: freepik.com время приготовления 10 минут.

Сырные палочки - хрустящая закуска, которую готовят из моцареллы или твердого сыра. Обжаривают во фритюре или на сковороде с большим количеством масла. Отлично сочетается с пивом и вином.

Ингредиенты:

Твердый сыр моцарелла - 400 г

Яйца - 3 шт.

Растительное масло без запаха - для фритюра

Мука пшеничная - 200 г

Панировочные сухари - 100 г

Масло - по вкусу

Приготовление:

Взбить яйца. В одну тарелку насыпать муку, в другую - панировочные сухари. Сыр нарезать брусочками шириной в сантиметр и длиной 9 см. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом. Погрузить сыр сначала в яйцо, затем в муку. Повторить еще раз и обвалять в панировочных сухарях. Обжарить в течение 3-5 минут. Подавать горячими с любимым соусом.

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