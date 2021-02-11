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четверг, 11 февраля 2021 10:41

Добавляют водку: секрет приготовления хрустящих чебуреков

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Добавляют водку: секрет приготовления хрустящих чебуреков
Время приготовления 30 минут. Фото: povar.ru

Чебуреки - одно из любимых блюд крымских татар. Закуску готовят с различными начинками: фаршем, грибами, сыром. Обжаривают в большом количестве масла на сковороде.

Ингредиенты:

Мука - 3 ст.

Кипяток - 1 ст.

Соль - 1 ч. Л.

Масло - 1 ст. л.

Водка - 1 ст. л.

Для начинки:

Фарш мясной - 350 г

Лук репчатый - 1 шт. (150 г)

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Кориандр - 1/3 ч. Л.

Вода - 100-150 мл

Масло для жарки - 400 мл

Приготовление:

Просеять муку и сделать небольшое углубление. В кипяток добавить соль и масло. Влить в муку и перемешать. Добавить водку, вымесить тесто и переложить в тарелку. Смазать маслом и оставить настояться в течение 30 минут.

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Для начинки смешать фарш, измельченный лук и специи. Влить воду, чтобы фарш стал кашеобразной консистенции. Поставить в холодильник на 30 минут. Разделить тесто на 12 частей и раскатать толщиной в миллиметр. Выложить на половину лепешки тонкий слой фарша. Закрыть второй половиной, стараясь не оставлять внутри воздуха. Слепить края. По краям теста пройтись вилкой, аккуратно надавливая, чтобы не порвалось тесто.

Жарить на разогретой сковороде с двух сторон в течение 5-10 минут. Готовые чебуреки промокнуть бумажными полотенцами, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавать горячими.

Сырники по-аджарски не менее интересная блюдо иностранной кухни, чем пицца или хачапури. К тому же крайне доступное, ведь для приготовления нужны только яйца, сыр и мука.

УНИАН
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