Как приготовить сырники по-аджарски в домашних условиях

Сырники по-аджарски не менее интересная блюдо иностранной кухни, чем пицца или хачапури. К тому же крайне доступна, ведь для приготовления нужны только яйца, сыр и мука.
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Об этом Gazeta.ua говорит Елена Зуб, фуд-блогер.
Ингредиенты:
яйцо - 2 шт.
сыр - 250 г
сулугуни - 50 г
соль - по вкусу
грузинские специи - по вкусу
мука - 3 ст. л.
Приготовление:
Яйцо смешать с сыром, щепоткой соли и мукой. Замешать тесто, и сформировать лодочки с углублением в центре. На застеленный пергаментом противень выложить сырники по-аджарски и смазать взбитым яйцом. Выпекать при 180 градусах 15 минут. Натереть сулугуни и смешать с грузинскими специями. Углубление выпечки заполнить сыром, в центр убить желток. Посыпать щепоткой перца и положить в духовку на три минуты. Блюдо подать горячей.
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