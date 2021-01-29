Как приготовить сырники по-аджарски в домашних условиях

Сырники по-аджарски не менее интересная блюдо иностранной кухни, чем пицца или хачапури. К тому же крайне доступна, ведь для приготовления нужны только яйца, сыр и мука.

Автор: Елена Зуб. Выпекать при 180 градусах 15 минут.

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Об этом Gazeta.ua говорит Елена Зуб, фуд-блогер.

Ингредиенты:

яйцо - 2 шт.

сыр - 250 г

сулугуни - 50 г

соль - по вкусу

грузинские специи - по вкусу

мука - 3 ст. л.

Приготовление:

Яйцо смешать с сыром, щепоткой соли и мукой. Замешать тесто, и сформировать лодочки с углублением в центре. На застеленный пергаментом противень выложить сырники по-аджарски и смазать взбитым яйцом. Выпекать при 180 градусах 15 минут. Натереть сулугуни и смешать с грузинскими специями. Углубление выпечки заполнить сыром, в центр убить желток. Посыпать щепоткой перца и положить в духовку на три минуты. Блюдо подать горячей.

Луковый пирог - ароматная выпечка с хрустящей корочкой. Блюдо получается сытным и нежным за счет начинки.