Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Бармен смешивает в коктейли водку с арбузом. Фото: irkutskmedia.ru

24 февраля отмечают Международный день барменов. "Человек за барной стойкой" - так дословно переводится как "бармен" на английскому языку.

Это не специальность, а тонкое искусство, которому в полном объеме нигде не учат. Здесь важно все - опыт, интуиция, мастерство, манеры и умение быть тонким психологом.

Условно можно выделить два типа барменов, которые чаще всего встречаются рестораторам на собеседованиях и стажировке: "молчаливый мастер" и "болтун".

Первый тип - профессионал, безупречно смешивает самые сложные коктейли, но часто ему не хватает навыков общения, поэтому гостю остается только наблюдать за его безмолвными манипуляциями с шейкером. "Болтун" - бармен, который может говорить о чем угодно и сколько угодно, но коктейли у него выходят каждый раз с другим вкусом.

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В честь праздника мы собрали рецепты фирменных коктейлей с водкой. Они легки в приготовлении и с интересным вкусом.

The Ultimate Cooler

Ингредиенты:

Водка - 40 мл

Сироп из арбуза - 15 мл

Пюре из маракуйи - 15 г

Клюквенный сок - вверх.

Приготовление:

Добавьте водку, сироп из арбуза и пюре из маракуйи в коктейль-шейкер со льдом и встряхивайте в течение 20 секунд. Процедите в высокий стакан со льдом и залейте клюквенным соком.

Illusion

Ингредиенты:

Куантро - 140 мл

Кокосовый ром - 30 мл

Мидори Ликер - 30 мл

Водка - 30 мл

Приготовление:

Налейте все спиртосодержащие вещества в шейкер и долейте ананасовый сок доверху стакана.

Paradise punch

Ингредиенты:

Водка - 30-40 мл

Амаретто - 15 мл

Бурбон со вкусом персика - 15 мл

Гренадин - 2 капли

Ликер Кордиан из лайма - 15 мл

Апельсиновый, ананасовый сок - пополам.

Приготовление:

Наполните шейкер кубиками льда. Добавьте все ингредиенты. Встряхните в шейкере и процедите в хайбол, наполненный кубиками льда. Украсьте ягодами вишни в ликере.

Свою славу коктейль "Космполитен" получил благодаря сериалу "Секс и город". Главные героини любили этот напиток, поэтому часто заказывали в ресторанах. В классическом варианте его готовят из водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Чтобы вкус был более экзотическим рекомендуют добавить клюкву водку.