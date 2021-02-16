Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

24 февраля отмечают Международный день барменов. "Человек за барной стойкой" - так дословно переводится как "бармен" на английскому языку.
Это не специальность, а тонкое искусство, которому в полном объеме нигде не учат. Здесь важно все - опыт, интуиция, мастерство, манеры и умение быть тонким психологом.
Условно можно выделить два типа барменов, которые чаще всего встречаются рестораторам на собеседованиях и стажировке: "молчаливый мастер" и "болтун".
Первый тип - профессионал, безупречно смешивает самые сложные коктейли, но часто ему не хватает навыков общения, поэтому гостю остается только наблюдать за его безмолвными манипуляциями с шейкером. "Болтун" - бармен, который может говорить о чем угодно и сколько угодно, но коктейли у него выходят каждый раз с другим вкусом.
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В честь праздника мы собрали рецепты фирменных коктейлей с водкой. Они легки в приготовлении и с интересным вкусом.
The Ultimate Cooler
Ингредиенты:
Водка - 40 мл
Сироп из арбуза - 15 мл
Пюре из маракуйи - 15 г
Клюквенный сок - вверх.
Приготовление:
Добавьте водку, сироп из арбуза и пюре из маракуйи в коктейль-шейкер со льдом и встряхивайте в течение 20 секунд. Процедите в высокий стакан со льдом и залейте клюквенным соком.
Illusion
Ингредиенты:
Куантро - 140 мл
Кокосовый ром - 30 мл
Мидори Ликер - 30 мл
Водка - 30 мл
Приготовление:
Налейте все спиртосодержащие вещества в шейкер и долейте ананасовый сок доверху стакана.
Paradise punch
Ингредиенты:
Водка - 30-40 мл
Амаретто - 15 мл
Бурбон со вкусом персика - 15 мл
Гренадин - 2 капли
Ликер Кордиан из лайма - 15 мл
Апельсиновый, ананасовый сок - пополам.
Приготовление:
Наполните шейкер кубиками льда. Добавьте все ингредиенты. Встряхните в шейкере и процедите в хайбол, наполненный кубиками льда. Украсьте ягодами вишни в ликере.
Свою славу коктейль "Космполитен" получил благодаря сериалу "Секс и город". Главные героини любили этот напиток, поэтому часто заказывали в ресторанах.
В классическом варианте его готовят из водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Чтобы вкус был более экзотическим рекомендуют добавить клюкву водку.
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