Полезный и низкокалорийный: как приготовить суп из брокколи

 
Ексклюзивы
1/5
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - рассказали, как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - рассказали, как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 45
Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП
Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП
Просмотров: 270
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
1 Просмотров: 684
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 216
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1161
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 360
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 549
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
1 Просмотров: 756
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 477
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 585
Фото
Все фото
14
10
10
6
6
Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме
Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме
Показали карамельный чизкейк, перед которым невозможно устоять
Показали карамельный чизкейк, перед которым невозможно устоять
Правила составления сырной тарелки: яркие идеи
Правила составления сырной тарелки: яркие идеи
Как сделать соленую карамель
Как сделать соленую карамель
Американские вафли поражают цветом
Американские вафли поражают цветом
Видео
Все видео
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Витаминный салат готовят за 5 минут
Витаминный салат готовят за 5 минут
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Интервью
1/5
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 216
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1161
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 414
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 477
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 477
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 405
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
пятница, 12 февраля 2021 12:00

Полезный и низкокалорийный: как приготовить суп из брокколи

  Комментировать
Полезный и низкокалорийный: как приготовить суп из брокколи
Время приготовления 25 минут. Фото: Ponyo Sakana from Pexels

Суп из брокколи - отличный вариант для повседневного обеда. Блюдо полезное и диетическое. Перед подачей можно посыпать домашними сухариками, или украсить свежей петрушкой, укропом.

Ингредиенты:

брокколи - 800 г

овощной бульон - 600 мл

молоко - 250 мл

сливочный сыр - 100 г

лимонный сок - 2 ст. л.

соль - по вкусу

тертый мускатный орех - по вкусу

Приготовление:

Очищенную брокколи нарезать кусками. Вскипятить овощной бульон, добавить брокколи и молоко. Варить около 15 минут на медленном огне. Охладить и взбить блендером до кремообразного состояния. Добавить сыр, лимонный сок, специи и довести до кипения. Подать горячим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что приготовить на обед: топ-3 аппетитных блюда

В холодное время года организм как никогда нуждается в витаминах и полезных веществах. Поэтому разнообразные салаты должны стать обязательным частью ежедневного рациона. Готовить их можно из доступных продуктов, например, свеклы, моркови или фасоли.

restexpert.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полезный и низкокалорийный: как приготовить суп из брокколи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

В центре Киева построили ядерный реактор

Состоялся полет первого в мире бомбардировщика

Саакашвили депортировали в Польшу

За политсилу проголосовали 92% избирателей

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

В Харькове попытались отделиться от Украины

Украинский авиатор установил 2 мировых рекорда

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 58988
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 50049
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 9450
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9243
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 7245
Кухня
Пряное какао отлично согревает в морозный день
Пряное какао отлично согревает в морозный день Просмотров: 9
Грибную запеканку подают со сметаной
Грибную запеканку подают со сметаной Просмотров: 27
Пьяное желе в бокалах приятно удивляет в День Валентина
Пьяное желе в бокалах приятно удивляет в День Валентина
 Просмотров: 9
Аппетитный завтрак: как приготовить тонкие блины
Аппетитный завтрак: как приготовить тонкие блины Просмотров: 45
Зимние салаты: топ-3 простых блюда
Зимние салаты: топ-3 простых блюда Просмотров: 504
Больше всего комментируют
6
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Платежки за отопление вырастут на 10%: назвали причину
1
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Голосов: 24
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть