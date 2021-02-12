Полезный и низкокалорийный: как приготовить суп из брокколи

Время приготовления 25 минут. Фото: Ponyo Sakana from Pexels

Суп из брокколи - отличный вариант для повседневного обеда. Блюдо полезное и диетическое. Перед подачей можно посыпать домашними сухариками, или украсить свежей петрушкой, укропом.

Ингредиенты:

брокколи - 800 г

овощной бульон - 600 мл

молоко - 250 мл

сливочный сыр - 100 г

лимонный сок - 2 ст. л.

соль - по вкусу

тертый мускатный орех - по вкусу

Приготовление:

Очищенную брокколи нарезать кусками. Вскипятить овощной бульон, добавить брокколи и молоко. Варить около 15 минут на медленном огне. Охладить и взбить блендером до кремообразного состояния. Добавить сыр, лимонный сок, специи и довести до кипения. Подать горячим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что приготовить на обед: топ-3 аппетитных блюда

В холодное время года организм как никогда нуждается в витаминах и полезных веществах. Поэтому разнообразные салаты должны стать обязательным частью ежедневного рациона. Готовить их можно из доступных продуктов, например, свеклы, моркови или фасоли.