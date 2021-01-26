Легкие завтраки для субботнего утра: раскрыли топ-3 полезных рецепты

От завтрака зависит не только продуктивность, но и настроение. Поэтому он должен быть полезным, вкусным, сытным и быстрым в приготовлении. С учетом этого мы подобрали три простых и полезных блюда, которые сделают день удачным и активным.

Смузи с овсянкой и арахисовой пастой

Автор: Leah Rolando: Pexels Время приготовления 5 мин.

Ингредиенты:

овсяная мука - ¼ стакана

банан - 1 шт.

молоко - ½ стакана

арахисовое масло - 1 ст. л.

мед - ½ ст. л.

экстракт ванили - ½ ч. л.

молотая корица -½ ч. л.

соль - ⅛ ч. л.

орехи - 1 ст. л.

Приготовление:

В чаше блендера взбить до однородности муку, банан, арахисовое масло, мед, ваниль, корицу и соль. Готовое смузи перелить в бокал и украсить измельченными орехами.

Овсяноблин

Автор: dom-eda.com Время приготовления 10 мин.

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Ингредиенты:

овсяная мука - 2 ст. л.

яйца - 2 шт.

молоко - 3 ст. л.

помидор - 1 шт.

сыр - 100 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Приготовление:

Смешать муку, яйца, молоко и специи до однородной консистенции. Полученную смесь равномерно распределить на разогретой сковороде. Обжарить с каждой стороны по 2 минуты. Для начинки сыр натереть на крупной терке, помидор нарезать кружочками. На готовый блин выложить начинку и свернуть в двое. Подавать со сметаной.

Овсяная каша с шоколадом и бананом

Автор: fresh.ru Время приготовления 15 мин.

Ингредиенты:

овсяные хлопья - 1 стакан

шоколад - 30 г

молоко - 200 мл

вода - 2 стакана

банан - 1 шт.

мед - 1 ст. л.

арахисовая паста - 1 ч. л.

Приготовление:

Промытые хлопья залить водой и поставить на малый огонь. Варить 5 минут. Влить молоко и готовить 3-4 минуты. В готовую кашу добавить натертый шоколад, нарезанный кружочками банан, арахисовую пасту и мед. Подавать горячей.

Чтобы привести организм в нужное состояние и избавиться от лишнего следует потреблять легкую и полезную пищу, например, супы. Они вкусны, питательны и низкокалорийные. Один из самых популярных с брокколи.