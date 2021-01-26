Легкие завтраки для субботнего утра: раскрыли топ-3 полезных рецепты

От завтрака зависит не только продуктивность, но и настроение. Поэтому он должен быть полезным, вкусным, сытным и быстрым в приготовлении. С учетом этого мы подобрали три простых и полезных блюда, которые сделают день удачным и активным.
Смузи с овсянкой и арахисовой пастой
Ингредиенты:
овсяная мука - ¼ стакана
банан - 1 шт.
молоко - ½ стакана
арахисовое масло - 1 ст. л.
мед - ½ ст. л.
экстракт ванили - ½ ч. л.
молотая корица -½ ч. л.
соль - ⅛ ч. л.
орехи - 1 ст. л.
Приготовление:
В чаше блендера взбить до однородности муку, банан, арахисовое масло, мед, ваниль, корицу и соль. Готовое смузи перелить в бокал и украсить измельченными орехами.
Овсяноблин
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Ингредиенты:
овсяная мука - 2 ст. л.
яйца - 2 шт.
молоко - 3 ст. л.
помидор - 1 шт.
сыр - 100 г
соль - по вкусу
перец - по вкусу
Приготовление:
Смешать муку, яйца, молоко и специи до однородной консистенции. Полученную смесь равномерно распределить на разогретой сковороде. Обжарить с каждой стороны по 2 минуты. Для начинки сыр натереть на крупной терке, помидор нарезать кружочками. На готовый блин выложить начинку и свернуть в двое. Подавать со сметаной.
Овсяная каша с шоколадом и бананом
Ингредиенты:
овсяные хлопья - 1 стакан
шоколад - 30 г
молоко - 200 мл
вода - 2 стакана
банан - 1 шт.
мед - 1 ст. л.
арахисовая паста - 1 ч. л.
Приготовление:
Промытые хлопья залить водой и поставить на малый огонь. Варить 5 минут. Влить молоко и готовить 3-4 минуты. В готовую кашу добавить натертый шоколад, нарезанный кружочками банан, арахисовую пасту и мед. Подавать горячей.
Чтобы привести организм в нужное состояние и избавиться от лишнего следует потреблять легкую и полезную пищу, например, супы. Они вкусны, питательны и низкокалорийные. Один из самых популярных с брокколи.
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