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Вкус детства: раскрыли рецепт трубочек со сгущенкой

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Вкус детства: раскрыли рецепт трубочек со сгущенкой
Время приготовления 20 минут. Фото: koolinar.ru

Вафельные трубочки со сгущенкой - десерт, известный большинству еще с малых лет. Начинку можно делать любую по вкусу. Рецепт доступный и быстрый. Главное иметь вафельницу для приготовления тонких вафель.

Ингредиенты:

вареное сгущенное молоко - 2 банки

пшеничная мука - 1 стакан

яйца - 5 шт.

масло сливочное - 250 г

сахар - 1 стакан

Приготовление:

Сливочное масло измельчить кубиками и растопить на медленном огне не доводя до кипения. Добавить сахар и перемешать. Частями ввести просеянную муку, хорошо вымешивая, чтобы не было комков. Добавить яйца и взбить тесто до однородной консистенции. В разогретую вафельницу вылить 1-2 ст. л. теста на внутреннюю поверхность. Плотно закрыть вафельницу и выпекать до готовности 1-2 минуты. Готовую вафлю выложить на салфетку или пергамент и быстро свернуть в трубочку. С помощью кулинарного шприца, начинить десерт вареным сгущенным молоком. Десерт отлично сочетается с кофе и чаем.

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Лимонный тарт - распространенный французский десерт, который покорил сладкоежек со всего мира. Традиционно готовят из сливочного масла, яиц, лимона, муки и сахара.

smachno.ua
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