Десерт влюбленных: нежные пирожные Соффиони имеют лимонную нотку

Изысканные пирожные "Соффиони" является визитной карточкой итальянской кухни. Их верх напоминает лепестки незапечатанного конверта. За это десерт называют "Письмами любви".

Автор: ivona.bigmir.net Итальянские пирожные Соффиони начиняют нежным сыром

Это хрустящая основа, в которой находится нежная кремовая начинка из сыра. Чтобы десерт получился, готовое тесто должно постоять при комнатной температуре. А потом необходимо соблюдать температурный режим выпечки с понижением градусов.

Лакомство представляют собой корзины с творожной начинкой из яркой лимонной ноткой.

Ингредиенты:

Мука - 150 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 40 г

Масло - 25 г

для крема

Яйцо - 2 шт.

Сахар - 50 г

Рикотта - 200 г

Цедра лимона - 1 ст. л.

Соль - 1 щепотка

Сок лимонный - 1 ч. л.

Приготовление:

Яйцо взбить с сахаром, добавить масло, соль и муку. Замесить тесто, не липнуть к рукам. Тесто завернуть в пленку и положить на 1 час. в холодильник.

Для крема желтки взбить с сахаром до побеления массы. Добавить цедру одного лимона, перемешать. Положить сыр и хорошо перемешать.

Отдельно взбить белки с солью и лимонным соком до устойчивых пиков. Смешать взбитые белки и желтки аккуратно движением снизу вверх.

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Вырезать из теста 6 квадратов размером 10 × 10 см.

В металлическую форму для маффинов выложить квадраты теста. Сверху - крем. Уголки теста завернуть к центру пирожные и отправить в нагретую духовку.

Печь при 180 ° С 30 мин., Уменьшить до 160 ° С еще 10 мин. Готовые пирожные посыпать сахарной пудрой.

Также с лимонным вкусом является тарт. Это распространенный французский десерт, который покорил сладкоежек со всего мира. Традиционно готовят из сливочного масла, яиц, лимона, муки и сахара.