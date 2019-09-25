Кондитер удивляет десертами необычной формы

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Люк Винчентини из Нью-Джерси - талантливый парень, влюбленный в выпечку.

Кондитер доказывает, что только тот, кто горит своим делом, может создать настоящие шедевры, пишет Радио Люкс.

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Торты и пирожные, созданные парнем, не сразу хочется съесть. Их просто не отличить от вещей, которые окружают нас каждый день. Пачка чипсов, обувь, цветы, телефон, ювелирное украшение - Люк может создать из сладкого теста и глазури абсолютно все.

Осенние торты выглядят по-особенному. Их хочется украсить ярко и с добавлением золотинки. Так десерт выглядит атмосферно и красиво. Главное - иметь в запасе достаточно времени и включить воображение. Чтобы воплотить собственные идеи в жизнь, совсем не обязательно обладать особыми знаниями и навыками профессионала. Красиво украсить торт своими руками можно и без мастики. Ведь есть множество других элементов, которые можно использовать: конфеты, шоколад, фрукты, ягоды, вафельные картинки, крем, глазурь, желе. Каждый из этих элементов позволит ярко и красиво оформить торт в домашних условиях.