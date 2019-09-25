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четверг, 26 сентября 2019 02:25

Кондитер удивляет десертами необычной формы
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Кондитер делает десерты, похожие на обычные вещи
Фото: lux.fm
Кондитер делает десерты, похожие на обычные вещи
Кондитер делает десерты, похожие на обычные вещи
Кондитер делает десерты, похожие на обычные вещи
Кондитер делает десерты, похожие на обычные вещи

Люк Винчентини из Нью-Джерси - талантливый парень, влюбленный в выпечку.

Кондитер доказывает, что только тот, кто горит своим делом, может создать настоящие шедевры, пишет Радио Люкс.

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Торты и пирожные, созданные парнем, не сразу хочется съесть. Их просто не отличить от вещей, которые окружают нас каждый день. Пачка чипсов, обувь, цветы, телефон, ювелирное украшение - Люк может создать из сладкого теста и глазури абсолютно все.

Осенние торты выглядят по-особенному. Их хочется украсить ярко и с добавлением золотинки. Так десерт выглядит атмосферно и красиво. Главное - иметь в запасе достаточно времени и включить воображение. Чтобы воплотить собственные идеи в жизнь, совсем не обязательно обладать особыми знаниями и навыками профессионала. Красиво украсить торт своими руками можно и без мастики. Ведь есть множество других элементов, которые можно использовать: конфеты, шоколад, фрукты, ягоды, вафельные картинки, крем, глазурь, желе. Каждый из этих элементов позволит ярко и красиво оформить торт в домашних условиях.

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