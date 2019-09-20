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воскресенье, 22 сентября 2019 23:28

Осенний декор: презентовали 20 впечатляющих идей ддя торта
22

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Фото: idei-dekoru.com

Осенние торты выглядят по-особенному. Их хочется украсить ярко и с добавлением золотинки.

Так десерт выглядит атмосферно и красиво.

Главное - иметь в запасе достаточно времени и включить воображение. Чтобы воплотить собственные идеи в жизнь, совсем не обязательно обладать особыми знаниями и навыками профессионала.

Красиво украсить торт своими руками можно и без мастики. Ведь есть множество других элементов, которые можно использовать: конфеты, шоколад, фрукты, ягоды, вафельные картинки, крем, глазурь, желе. Каждый из этих элементов позволит ярко и красиво оформить торт в домашних условиях.

В этой подборке масса интересных идей оформления торта.

Современные модные торты на день рождения перестали развеваться яркими цветами и милыми рюшами из крема. Зато можно использовать сезонные фрукты и ягоды.

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Оригинальный подход к подарку всегда выделяется среди другой. Этот презент выглядит креативно. Особенно, если он сделан на осеннюю тематику. Например, такие как букеты из галереи. Они могут быть основным подарком или его дополнением. Несмотря на размеры.

idei-dekoru.com
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