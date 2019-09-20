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суббота, 21 сентября 2019 11:00

Осенняя вкуснятина: показали чрезвычайные идеи украшения пирогов
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Осенние пироги украшают съедобным листьями и ягодами
Фото: idei-dekoru.com
Осенние пироги украшают съедобным листьями и ягодами
Осенние пироги украшают съедобным листьями и ягодами
Осенние пироги украшают съедобным листьями и ягодами
Осенние пироги украшают съедобным листьями и ягодами

Осенний декор - всегда атмосферно, уютно и ярко. Это касается не только украшение дома или сервировки стола. Так бывает и с выпечкой.

В прохладную погоду выходит чаще оставаться дома и появляется время приготовить вкуснятину. К тому же, тогда в доме больше бывают друзья и их хочется угостить чем-то вкусным.

Осенью как раз есть много фруктов и запасенных летних ягод, поэтому можно уверенно экспериментировать с начинками.

Пригодятся идеи из этой галереи. Для выполнения таких же красивых пирогов, стоит иметь свой проверенный рецепт, который ни разу не подводил. И дополнительно сделать тесто для украшения и формочки осенних листьев.

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Торт является неотъемлемым элементом любого праздника. Если подойти к выбору этого десерта творчески, он непременно станет главным украшением праздничного стола. Если же проявить еще и чувство юмора, то такой торт и на самом празднике настроение поднимет и навсегда оставит приятные воспоминания.

idei-dekoru.com
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