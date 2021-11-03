Кекс на манке можно готовить без яиц и молока

Автор: Роза Туманова Кекс на манке можно готовить в разных вариациях

Блоггерша Роза Туманова поделилась рецептом универсального кекса на манке. Любит его за простоту, вкус и простор для вариаций.

"Этот рецепт кекса будет каждому по карману. Даже если дома нет ни яиц, ни масла, ни молока, а сладкой выпечки, пусть и простой, но хочется", - пишет блоггер в соцсетях.

"Берем стакан манки, заливаем его стаканом теплой воды (можно молоком или сывороткой, что у вас есть дома). Стараюсь не переслащивать, потому что не вижу в том смысле, поэтому добавляю только пол стакана сахара (на ваш вкус можно больше), добавляю масла (2-3 столовых ложки) и пакетик ванильного сахара.

Ставим не менее чем на час смесь разбухать.

Можете в то время смело заняться другими делами: приготовить другое блюдо, убрать или почитать, а то просто полежать на диване.

Потом вообще почти нечего делать. Разогреваете духовку до 180 градусов. Смешиваете жидкую манную часть с мукой и пакетиком разрыхлителя. Муки добавляем в глаза. Глядя, какой хотите, чтобы был кекс. Если более нежный, то меньше муки, если плотнее по текстуре, то больше.

Можно с фруктами запекать, с вареньем, изюмом, шоколадом. В тесто предварительно примешивать какао для другого цвета или овсянки для другого оттенка вкуса. Добавлять, например, не пшеничную, а кукурузную муку. Словом, если все хорошо с кулинарной фантазией, то имея за основу лишь один рецепт универсального кекса, можно всегда испечь множество вкусных и разных на вкус вариантов", - делится Роза Туманова.

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Своим сыновьям, говорит, за полгода испекла более 100 кексов, и до сих пор этот рецепт никому не надоел.

Шаурма может быть не только вкусная, но и полезная. Главное готовить из правильных ингредиентов. Простым рецептом популярной закуски поделилась кондитер Елизавета Глинская.