Идеальный перекус: Глинская рассказала, как приготовить диетическую шаурму

Шаурма может быть не только вкусная, но и полезная. Главное готовить из правильных ингредиентов. Простым рецептом популярной закуски поделилась кондитер Елизавета Глинская.
Ингредиенты:
отварной рис - 150 г
тунец - 150 г
сыр "фета" - 100 г;
огурец - 2 шт.;
листья салата - по вкусу;
укроп - по вкусу;
специи - по вкусу.
Приготовление:
Соединить измельченный укроп и огурец, сыр, тунец, отварной рис. Добавить специи. Выложить начинку на листья салата и завернуть в виде шаурмы.
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