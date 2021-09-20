Идеальный перекус: Глинская рассказала, как приготовить диетическую шаурму

Время приготовления 10 минут. Фото: инстаграм Лизы Глінськой

Шаурма может быть не только вкусная, но и полезная. Главное готовить из правильных ингредиентов. Простым рецептом популярной закуски поделилась кондитер Елизавета Глинская.

Ингредиенты:

отварной рис - 150 г

тунец - 150 г

сыр "фета" - 100 г;

огурец - 2 шт.;

листья салата - по вкусу;

укроп - по вкусу;

специи - по вкусу.

Приготовление:

Соединить измельченный укроп и огурец, сыр, тунец, отварной рис. Добавить специи. Выложить начинку на листья салата и завернуть в виде шаурмы.

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