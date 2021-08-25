Теща даже кости съела. Рецепт свиных ребрышек от Клопотенко

Аппетитные ребра запекают в томатном соусе с черносливом. Фото: klopotenko.com

Любовь украинцев к мясу безграничная. Едят жареным, тушеным, вареным или запеченным на мангале. Способов приготовления немало, как и рецептов. Одним из самых вкусных поделился ресторатор и кулинарный блогер Евгений Клопотенко.

"Сегодня приготовим свиные ребрышки, томленые в соусе. Этот рецепт уникален не столько ингредиентами, сколько технологиями приготовления. Такие ароматные ребра в соусе обязательно покорят своим бешеным ароматом, сочностью и насыщенным вкусом", - сказал Клопотенко.

Ингредиенты:

свиньи ребра - 1 кг,

соль - 1,5 ч. л.,

сладкая горчица - 2 ст. л.,

тимьян - 10 веточек,

чеснок - 1 головка,

томатный сок - 500 мл,

чернослив - 100 г,

Приготовление:

Очищенные свиные ребра натереть смесью из горчицы, чеснока и соли. Замаринованное мясо переложить в форму для запекания. На низ выложить тимьян. Готовить ребра в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут. Соединить томатный сок, чернослив и измельчить блендером до однородности. Залить поджаренные ребра томатным маринадом и готовить в течение трех часов при температуре 140 градусов.

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"У меня теща даже кости съела. Невероятно вкусно", - прокомментировал рецепт Alex Mazov в youtube.

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