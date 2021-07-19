Как приготовить простой пирог с курицей: рецепт от Клопотенко

Время выпекания 30 минут. Фото: Євгений Клопотенко/faceboo

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом пирога с курицей и шампиньонами. Готовится просто и быстро. Вместо птицы и грибов можно использовать любую начинку по вкусу.

"Пироги из слоеного теста - это волшебная палочка на кухне, поэтому готовим пирог с курицей, шампиньонами и сыром. Заворачивать в тесто можно что угодно - и мясо, и овощи, и фрукты с ягодами, а также крупы. Получится вкусно. Вот и я решил приготовить вкусный закрытый пирог с куриными бедрами и шампиньонами. Это сочетание - одно из моих любимых, потому что очень понятное и вкусное. Чтобы немного усилить легкий куриный пирог, к начинке я добавил листья базилика, а для большей нежности натер твердый сыр. Получилось ароматно и вкусно", - сказал Клопотенко.

Ингредиенты:

500 г пресного слоеного теста

500 г куриных бедер

2 луковицы

400 г шампиньонов

250 г твердого сыра

5 веточек базилика,

2 яйца

2 ст. л. кунжута

4 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Тщательно промыть и измельчить грибы произвольными кусками, лук - кубиками. Обжарить на сковороде. Когда испарится влага, добавить соль и перец. Мясо куриных бедер без кожицы нарезать кубиками примерно в см. Если куриные бедра с кожурой и костями, нужно сначала отделить мясо. Отдельно обжарить птицу с добавлением соли и перца до золотистой корочки. Твердый сыр натереть на крупной терке и смешать в миске с курицей и жареными грибами с луком. Разморозить слоеное тесто. Присыпать мукой рабочую поверхность и раскатать тесто в пласт. Выложить начинку на тесто, немного сместив от центра. Листья базилика и выложить сверху на начинку. Меньшей частью теста накрыть начинку и дальше свернуть в рулет. Защипнуть края, шов должен остаться внизу. Готовый рулет завернуть в форму "улитки" и смазать яйцом со всех сторон. Посыпать кунжутом. Запекать пирог при температуре 180°C 30 мин.

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