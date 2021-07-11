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пятница, 16 июля 2021 14:15

Что приготовить из ягод: английский десерт от кондитера за 30 мин.

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Что приготовить из ягод: английский десерт от кондитера за 30 мин.
Ягодный крамбл пекут без муки и сахара. Фото: eat-me.ru

Ягодный крамбл поражает вкусом с первого куска. Это ароматный десерт без сахара, но с медом. Пирог получается в меру сладким. Его рецепт раскрыла кулинарка Татьяна Литвинова. Она для легкости текстуры муку заменила овсяными хлопьями.

Об этом пишет в Инстаграм.

Крамбл - английский десерт. В переводе название означает - крошка. Для его начинки подходит смесь малины, черники, вишни, ежевике и голубики.

"Это палочка-выручалочка этим летом! Обязательно приготовьте этот популярный пирог, который является диетическим. Ягодная пора заканчивается быстро, поэтому надо успеть насладиться различными видами десерта. После первого приготовления, он будет незаменимым в вашем рационе", - рассказала Татьяна Литвинова.

Ингредиенты:

900 г ягод

600 г груши

180 г овсяных хлопьев

60 г меда

60 г сливочного масла

90 г крахмала

60 г миндальных хлопьев

сахарная пудра

мята

Приготовление:

Грушу вымыть, очистить от кожуры и нарезать кубиками.

В миске соединить ягоды с грушей. Добавить крахмал и перемешать.

Отдельно соединить овсяные хлопья с медом, миндальными хлопьями и сливочным маслом.

В форму выложить ягоды и овсяные хлопья.

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Разогреть духовку до температуры 200 градусов и печь десерты 30 мин.

Достать на стол и украсить сахарной пудрой и мятой.

Еда должна быть не только вкусной, но и аппетитной. И если думаете, что красиво и оригинально украсить любое блюдо способен только профессиональный повар - ошибаетесь. Любители доказывают, что способны на чудеса. Главное иметь желание и немного таланта, тогда обычный суп или печенье можно превратить в шедевр.

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