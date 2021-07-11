Что приготовить из ягод: английский десерт от кондитера за 30 мин.

Ягодный крамбл поражает вкусом с первого куска. Это ароматный десерт без сахара, но с медом. Пирог получается в меру сладким. Его рецепт раскрыла кулинарка Татьяна Литвинова. Она для легкости текстуры муку заменила овсяными хлопьями.
Об этом пишет в Инстаграм.
Крамбл - английский десерт. В переводе название означает - крошка. Для его начинки подходит смесь малины, черники, вишни, ежевике и голубики.
"Это палочка-выручалочка этим летом! Обязательно приготовьте этот популярный пирог, который является диетическим. Ягодная пора заканчивается быстро, поэтому надо успеть насладиться различными видами десерта. После первого приготовления, он будет незаменимым в вашем рационе", - рассказала Татьяна Литвинова.
Ингредиенты:
900 г ягод
600 г груши
180 г овсяных хлопьев
60 г меда
60 г сливочного масла
90 г крахмала
60 г миндальных хлопьев
сахарная пудра
мята
Приготовление:
Грушу вымыть, очистить от кожуры и нарезать кубиками.
В миске соединить ягоды с грушей. Добавить крахмал и перемешать.
Отдельно соединить овсяные хлопья с медом, миндальными хлопьями и сливочным маслом.
В форму выложить ягоды и овсяные хлопья.
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Разогреть духовку до температуры 200 градусов и печь десерты 30 мин.
Достать на стол и украсить сахарной пудрой и мятой.
Еда должна быть не только вкусной, но и аппетитной. И если думаете, что красиво и оригинально украсить любое блюдо способен только профессиональный повар - ошибаетесь. Любители доказывают, что способны на чудеса. Главное иметь желание и немного таланта, тогда обычный суп или печенье можно превратить в шедевр.
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