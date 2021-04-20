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среда, 21 апреля 2021 02:28

Как удивить близких блюдом из обычных продуктов. Рецепт от Ольги Мартыновской

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Как удивить близких блюдом из обычных продуктов. Рецепт от Ольги Мартыновской
Блюдо отлично сочетается с гренками из черного и белого хлеба. Фото: instagram/olga_martynovska

Судья "МастерШеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская на своей странице в instagram рассказала, как удивить родных, блюдом из простых ингредиентов.

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"Сегодня на инста-кухне у нас яйца кокот с копченым лососем и щавелем. Они готовятся на водяной бане. Кислые сливочный соус был первым, который мне порекомендовали французы. Тогда я была еще далека от кулинарии, а теперь делюсь рецептом с вами", - написала Мартыновская.

Ингредиенты:

яйца - 4 шт.

копченый лосось - 120 г

пучок молодого щавеля

сок половины лимона

сметана - 4 ст. л.

оливковое масло - по вкусу

соль и перец - по вкусу

Приготовление:

Измельчить щавель. Разогреть сковороду и слегка припустить его на оливковом масле. Когда немного остынет, добавить сметану, сок лимона, соль и перец. Перемешать и выложить на дно формы для запекания. В каждую форму вбить по яйцу. Для того, чтобы на них не появилась пленка, покрыть кокотницы фольгой. На противень или в миску налить кипяченую воду и выложить формы. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 160-180 градусов. Перед подачей добавить несколько листьев щавеля и кусочки копченого лосося. Блюдо отлично сочетается с гренками из черного или белого хлеба.

Известный шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить постный десерт - шарлотку. На вкус блюдо получается нежным и ароматным.

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