Клопотенко поделился рецептом божественного постного десерта

Готовый десерт посыпать сахарной пудрой. Фото: klopotenko.com

Известный шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить постный десерт - шарлотку. На вкус блюдо получается нежным и ароматным.

"Обычно шарлотку готовят из белого хлеба с заварным кремом и пюре из фруктов. Но вы знаете, что я всегда стараюсь упростить вам жизнь. Поэтому придумал простой рецепт. Он постный, из-за чего мы не будем использовать яйца и сливочное масло для смазывания формы. Зато я добавил в тесто подсолнечное масло, это сделало его более эластичным", - сказал Клопотенко.

Ингредиенты:

яблоки - 3-4 шт.

мука - 220 г

вода - 100 мл

апельсин - 1 шт.

масло - 100 мл

разрыхлитель - 1,5 ч. л.

сахар - 140 г

ванильный сахар - 10 г

сахарная пудра - 1 ч. л.

соль - 1 щепотка

Приготовление:

В большой миске смешать воду, ванильный сахар, соль и сахар. Добавить цедру одного апельсина. Выжать сок цитрусового, понадобится примерно 100 мл. Лучше не использовать большее количество, иначе тесто может получиться жидким. Влить масло. Всыпать муку и разрыхлитель. Перемешать тесто венчиком. Яблоки очистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками. Добавить кусочки яблок в тесто и аккуратно перемешать, чтобы тесто полностью окутало фрукты. На дно формы для запекания выложить пергамент, смазать подсолнечным маслом и присыпать мукой. Переложить тесто с яблоками в форму для запекания и равномерно распределить лопаткою.Запекать постную шарлотку 40 минут при температуре 180 градусов.

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