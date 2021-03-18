Победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом грибного пирога с лисичками

Время запекания 15-20 минут. Фото: предоставлено Светланой Шептухой

Грибной пирог - простая и сытная пища, которая по карману каждому. Готовят на дрожжевом или слоеном тесте. Грибы используют любые по вкусу. По желанию добавляют сыр, картофель или зелень. Своим рецептом пирога с лисичками Gazeta.ua поделилась победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Светлана Шептуха.

Ингредиенты:

молоко - 300 г

дрожжи - 11 г

сахар - 3 ч. л.

мука - 500 г

масло - 50 г

лук - 2 шт.

грибы лисички - 400 г

тимьян - по вкусу

соевый соус - 2 ст. л.

картофель - 5 шт.

чеснок - 1 зубец

сливки 15% - 100 мл

Приготовление:

Если грибы длительное время пролежали в морозильной камере - будут горчить на вкус. Чтобы предотвратить это, перед заморозкой их следует бланшировать - погрузить в кипяток на несколько секунд, а потом облить ледяной водой. Тогда грибы не успеют набраться жидкости, как при обычном отваривании, не будут иметь никакого специфического вкуса.

Для этого пирога подойдут любые грибы, не только лисички. В молоке комнатной температуры размешать дрожжи и сахар. Через 15 минут, когда смесь начнет бродить, влить ее в просеянную муку. Замесить тесто. Почти в конце добавить масло - смазать им руки и продолжить вымешивать. Накрыть полотенцем, дать подойти в темном и теплом месте.

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Очищенный картофель нарезать на крупные куски. Отварить в подсоленной воде и взбить в пюре. Лук нарезать и обжарить на масле до золотистого цвета. Крупно нарезать грибы и смешать с луком. Обжарить на медленном огне. Добавить измельченный тимьян, можно взять любые специи, измельченный чеснок, соевый соус и сливки. Всыпать соль по вкусу и смешать. 2/3 теста раскатать и выложить на низ формы.

Соединить грибной соус с пюре и выложить начинку на основу. Из теста, которое осталось, сформировать крышку и накрыть ею пирог. Проколоть вилкой, чтобы не лопнул при выпечке. Готовить в духовке при 180 градусах до тех пор, пока не приобретет золотистый цвет - 15-20 минут. Подать охлажденным. Тогда выпечка станет более мягкой и ароматной.

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