Яйца по-шотландски: секреты приготовления от победительницы "Мастер Шеф"

Яйца по-шотландски - известная британская закуска, которую любят в Туманном Альбионе. Готовят таким образом, чтобы яйцо оказалось внутри котлеты. Никакой магии в этом нет. Яйцо отваривают, заворачивают в фарш, покрывают хлебной крошкой и обжаривают во фритюре или запекают.

Автор: предоставлено Светланой Шептухой. Время запекания 5 минут.

Подробнее о секретах приготовления популярной закуски Gazeta.ua рассказала победительница 1-го сезона "Мастер Шеф" Светлана Шептуха.

"Блюдо относится к закускам, но его также подают в качестве основного", - сказал шеф-повар.

Ингредиенты:

яйца - 4 шт.,

фарш говяжий - 500 г,

чеснок - 2 зубца,

горчица - 1 ст. л.,

панировочные сухари - по вкусу,

соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

На умеренном огне в течение 5-6 мин. отварить яйца. Смешать говяжий фарш, измельченный чеснок, горчицу, щепотку соли и перца. Очищенные от скорлупы яйца завернуть в фарш, сформировав котлеты. Обвалить их в панировочных сухарях. Жарить на разогретой сковороде примерно по 3 мин. с каждой стороны до румяности. Выложить яйца по-шотландски в форму для запекания, или на противень, предварительно застелив их фольгой. Выпекать в духовке 5 мин. при температуре 200°С. Если хочется, чтобы желток остался жидким, запекать не стоит. Такие котлеты прекрасно сочетаются с легким овощным салатом, который уравновешивает их вкус.

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