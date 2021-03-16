Из вафель сделали рожки и спортивные кроссовки

25 марта отмечают Международный день вафель. Эта традиция пришла из Швеции. В этот день католики и протестанты отмечают праздник Благовещения Богородицы, а шведское название этого праздника Vårfrudagen произносится очень похоже на слово "вафли". Позже шведская церковь перенесла празднование на воскресенье, выпадающее между 22 и 28 марта, а традиция 25 марта печь вафли осталась.
Слово "вафли" происходит от немецкого слова waffel, что означает "соты". Такое название произошло от сходства сладости с пчелиными сотами.
Вафли придумали немцы. К XV-XVI в. в Европе этот десерт был доступен только представителям высших сословий и королевским семьям. За разглашение рецептов вафель в те времена ждала смертная казнь. Настоящий вафельный бум начался, когда 24 августа 1869 года житель Нью-Йорка Корнелиус Свартхаут запатентовал свое изобретение - первую в истории сковороду для приготовления вафель. Это были две железные части, соединенные между собой. Чтобы приготовить десерт, эти части нужно было прогревать на угле и переворачивать.
Клетка-сеточка на поверхности вафель не прихоть кондитеров. Это удерживает начинку, не позволяя ей растечься по пластинкам. Также это помогает склеить вафли с начинкой: джемом, помадкой, шоколадом, ягодным вареньем, сгущенкой или взбитыми сливками.
В Норвегии вафли сворачивают трубочкой, в Бельгии - едят с беконом.
Вафли стали настоящим вдохновением для изобретений. В 1896 году, когда у американского продавца мороженого закончилась посуда, торговец вафлями предложил складывать сладкие шарики в вафельные рожки. А в 1970-х американский тренер по легкой атлетике Билл Бауэрман, глядя на ячейки вафельницы, придумал рифленую подошву для кроссовок, вес которых уменьшился, а сила толчка увеличилась.
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Рецепт бельгийских вафель
ингредиенты:
250 г муки
250 мл молока
2 яйца
сахар - по вкусу
разрыхлитель - 1/4 ч. л.
щепотка ванильного сахара
Приготовление:
Взбить яйца с сахаром до получения однородной массы. Продолжая взбивать, добавить молоко, муку с разрыхлителем, соль и немного ванильного сахара.
Налить тесто половником в разогретую вафельницу, испечь вафли.
Подавать вместе с фруктами и взбитыми сливками.
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