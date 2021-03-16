Из вафель сделали рожки и спортивные кроссовки

25 марта отмечают Международный день вафель. Эта традиция пришла из Швеции. В этот день католики и протестанты отмечают праздник Благовещения Богородицы, а шведское название этого праздника Vårfrudagen произносится очень похоже на слово "вафли". Позже шведская церковь перенесла празднование на воскресенье, выпадающее между 22 и 28 марта, а традиция 25 марта печь вафли осталась.

Автор: bork.ru Рецепт бельгийских вафель хранят под страхом смертной казни

Слово "вафли" происходит от немецкого слова waffel, что означает "соты". Такое название произошло от сходства сладости с пчелиными сотами.

Вафли придумали немцы. К XV-XVI в. в Европе этот десерт был доступен только представителям высших сословий и королевским семьям. За разглашение рецептов вафель в те времена ждала смертная казнь. Настоящий вафельный бум начался, когда 24 августа 1869 года житель Нью-Йорка Корнелиус Свартхаут запатентовал свое изобретение - первую в истории сковороду для приготовления вафель. Это были две железные части, соединенные между собой. Чтобы приготовить десерт, эти части нужно было прогревать на угле и переворачивать.

Клетка-сеточка на поверхности вафель не прихоть кондитеров. Это удерживает начинку, не позволяя ей растечься по пластинкам. Также это помогает склеить вафли с начинкой: джемом, помадкой, шоколадом, ягодным вареньем, сгущенкой или взбитыми сливками.

В Норвегии вафли сворачивают трубочкой, в Бельгии - едят с беконом.

Вафли стали настоящим вдохновением для изобретений. В 1896 году, когда у американского продавца мороженого закончилась посуда, торговец вафлями предложил складывать сладкие шарики в вафельные рожки. А в 1970-х американский тренер по легкой атлетике Билл Бауэрман, глядя на ячейки вафельницы, придумал рифленую подошву для кроссовок, вес которых уменьшился, а сила толчка увеличилась.

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Рецепт бельгийских вафель

ингредиенты:

250 г муки

250 мл молока

2 яйца

сахар - по вкусу

разрыхлитель - 1/4 ч. л.

щепотка ванильного сахара

Приготовление:

Взбить яйца с сахаром до получения однородной массы. Продолжая взбивать, добавить молоко, муку с разрыхлителем, соль и немного ванильного сахара.

Налить тесто половником в разогретую вафельницу, испечь вафли.

Подавать вместе с фруктами и взбитыми сливками.

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