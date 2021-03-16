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четверг, 25 марта 2021 12:54

Из вафель сделали рожки и спортивные кроссовки

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25 марта отмечают Международный день вафель. Эта традиция пришла из Швеции. В этот день католики и протестанты отмечают праздник Благовещения Богородицы, а шведское название этого праздника Vårfrudagen произносится очень похоже на слово "вафли". Позже шведская церковь перенесла празднование на воскресенье, выпадающее между 22 и 28 марта, а традиция 25 марта печь вафли осталась.

Автор: bork.ru
  Рецепт бельгийских вафель хранят под страхом смертной казни
Рецепт бельгийских вафель хранят под страхом смертной казни

Слово "вафли" происходит от немецкого слова waffel, что означает "соты". Такое название произошло от сходства сладости с пчелиными сотами.

Вафли придумали немцы. К XV-XVI в. в Европе этот десерт был доступен только представителям высших сословий и королевским семьям. За разглашение рецептов вафель в те времена ждала смертная казнь. Настоящий вафельный бум начался, когда 24 августа 1869 года житель Нью-Йорка Корнелиус Свартхаут запатентовал свое изобретение - первую в истории сковороду для приготовления вафель. Это были две железные части, соединенные между собой. Чтобы приготовить десерт, эти части нужно было прогревать на угле и переворачивать.

Клетка-сеточка на поверхности вафель не прихоть кондитеров. Это удерживает начинку, не позволяя ей растечься по пластинкам. Также это помогает склеить вафли с начинкой: джемом, помадкой, шоколадом, ягодным вареньем, сгущенкой или взбитыми сливками.

В Норвегии вафли сворачивают трубочкой, в Бельгии - едят с беконом.

Вафли стали настоящим вдохновением для изобретений. В 1896 году, когда у американского продавца мороженого закончилась посуда, торговец вафлями предложил складывать сладкие шарики в вафельные рожки. А в 1970-х американский тренер по легкой атлетике Билл Бауэрман, глядя на ячейки вафельницы, придумал рифленую подошву для кроссовок, вес которых уменьшился, а сила толчка увеличилась.

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Рецепт бельгийских вафель

ингредиенты:

250 г муки

250 мл молока

2 яйца

сахар - по вкусу

разрыхлитель - 1/4 ч. л.

щепотка ванильного сахара

Приготовление:

Взбить яйца с сахаром до получения однородной массы. Продолжая взбивать, добавить молоко, муку с разрыхлителем, соль и немного ванильного сахара.

Налить тесто половником в разогретую вафельницу, испечь вафли.

Подавать вместе с фруктами и взбитыми сливками.

Гранат содержит много масел, которые улучшают работу мозга и сердца. Но мало кто умеет обобрать этот фруктов, не забрызгав всю комнату.

Лайфхак по очистке далее в статье.

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Дата
25
марта

Из вафель сделали рожки и спортивные кроссовки

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