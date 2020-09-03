Идеальное дополнение к горячим блюдам: топ-3 соуса из сливы

На просторах интернета сотни вариантов, как приготовить сливовый соус. Каждый из которых оригинален по-своему. Единственное, что объединяет большинство рецептов - характерный кисло-остро-сладким вкус и фруктовый аромат. Сливовый соус - прекрасно сочетается с мясом, овощами, рыбой и пастой. К тому же он яркий, ароматный и натуральный. Одним из самых популярных, несомненно, является грузинский Ткемали.

Автор: povar.ru С этим соусом обычное блюдо приобретет новый вкус.

Ингредиенты:

слива - 1 кг

укроп - 20 г

петрушка - 20 г

чеснок - 1 головка

хмели-сунели - 2 ч. л.

мята сушеная - 1 ст. л.

перец чили - 0,25 ч. л.

сахар - 2 ст. л.

соль - 1,5 ч. л.

Приготовление:

Сливы нарезать кусочками и тушить до мягкости. Переложить из кастрюли в сито и перетереть до однородной массы. Добавить мелко нарезанный чеснок, зелень, соль, сахар, перец, хмели-сунели и мяту. Проварить 5-7 минут. Хранить в холодном месте.

Сливовый соус с корицей

Автор: Artem Beliaikin from Pexels С этим соусом обычное блюдо приобретет новый вкус.

Ингредиенты:

слива - 450 г

сахар - 180 г

яблочный уксус - 120 мл

корица - 1 палочка

анис - 2 звездочки

Приготовление:

Очищенные сливы нарезать мелкими кусочками. Выложить на сковороду, добавить сахар, уксус, корицу и анис. Довести на среднем огне до кипения. Тушить, помешивая, около 20-30 минут на маленьком огне, пока сахар не растает, а соус не загустеет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каре из телятины подают под малиново-винным соусом

Охлажденный соус хранить в холодильнике.

Острый соус с перцем

Автор: 7ya.ru С этим соусом обычное блюдо приобретет новый вкус.

Ингредиенты:

сливы - 250 г

перец Дунганский острый - 100 г

перец зеленый острый - 2 шт.

имбирь сухой - 1 ч.л.

соль - 0,5 ч.л.

лимонный сок - 1 ст.л.

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

масло - 50 мл

сахар - 1 ст.л.

соевый соус - 50 мл

Приготовление:

Нарезать перец крупными кусками и перемолоть в блендере вместе с луком, сливами и чесноком. Добавить масло и соевый соус. Вылить содержимое чаши блендера в кастрюлю, добавить имбирь. Всыпать сахар и соль. Соус проварить на медленном огне 15 минут, постоянно помешивая. Как только он станет сгущаться и начнет "стрелять" влить лимонный сок и проварить еще минуту. Горячий соус разлить по банкам и герметично закрыть.

Летом из помидоров можно сделать универсальный домашний соус. Он заменит магазинные заправки, которые используют для приготовления пиццы, пасты, гарниров, мясных блюд.