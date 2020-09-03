Быстрый рецепт: как вкусно замариновать скумбрию

Маринованная скумбрия - вкусная и полезная пища на любой случай жизни. Рыбу подают к столу, украсив кольцами свежего лука, розмарином, оливками, или дольками лимона.
Ингредиенты:
скумбрия - 2 шт.
вода - 500 мл
соль - 2,25 ст. л.
сахар - 1 ч. л.
перец черный горошком - 10 шт.
лист лавровый - 3 шт.
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Приготовление:
Размороженную и очищенную рыбу нарезать порционными кусочками. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец и лавровый лист. Охладить. Выложить скумбрию в банку или контейнер, залить рассолом. Через 6-8 часов подать к столу.
Скумбрия это бюджетная рыба, которая универсальна в приготовлении. Ее можно печь, коптить, мариновать, фаршировать или заворачивать рулетом.
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