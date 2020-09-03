Быстрый рецепт: как вкусно замариновать скумбрию

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 207
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
Просмотров: 711
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 603
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2088
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 450
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 261
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 594
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2223
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1458
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3591
Фото
Все фото
10
13
13
10
11
Топ-10 идей, как изысканно подать сырную тарелку
Топ-10 идей, как изысканно подать сырную тарелку
Медовик с карамелью: как сделать впечатляющий торт
Медовик с карамелью: как сделать впечатляющий торт
Спасение от жары: показали оригинальные способы подачи напитков
Спасение от жары: показали оригинальные способы подачи напитков
Ярко и по-богатому: как красиво подать сладости на стол
Ярко и по-богатому: как красиво подать сладости на стол
Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов
Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов
Видео
Все видео
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2385
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 936
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5895
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3420
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 432
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
четверг, 03 сентября 2020 14:23

Быстрый рецепт: как вкусно замариновать скумбрию

  Комментировать

Маринованная скумбрия - вкусная и полезная пища на любой случай жизни. Рыбу подают к столу, украсив кольцами свежего лука, розмарином, оливками, или дольками лимона.

  Прекрасно сочетается с картофельным пюре и овощами гриль.
Прекрасно сочетается с картофельным пюре и овощами гриль.

Ингредиенты:

скумбрия - 2 шт.

вода - 500 мл

соль - 2,25 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

перец черный горошком - 10 шт.

лист лавровый - 3 шт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запеченная скумбрия пахнет копченой

Приготовление:

Размороженную и очищенную рыбу нарезать порционными кусочками. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец и лавровый лист. Охладить. Выложить скумбрию в банку или контейнер, залить рассолом. Через 6-8 часов подать к столу.

Скумбрия это бюджетная рыба, которая универсальна в приготовлении. Ее можно печь, коптить, мариновать, фаршировать или заворачивать рулетом.

УНИАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Быстрый рецепт: как вкусно замариновать скумбрию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Блохин вывел Украину на Кубок мира

334 человека погибли в школе в Беслане

Националисты основали центр на юге Украины

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

Главный американский город возник благодаря англичанину

Сборная Украины сыграла главный матч в своей истории

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 32420
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 15714
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 14508
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 13987
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 7929
Кухня
Идеальное дополнение к горячим блюдам: топ-3 соуса из сливы
Идеальное дополнение к горячим блюдам: топ-3 соуса из сливы Просмотров: 27
Раскрыли 10 самых частых ошибок на кухне
Раскрыли 10 самых частых ошибок на кухне Просмотров: 2169
Топ-10 идей, как изысканно подать сырную тарелку
Топ-10 идей, как изысканно подать сырную тарелку
10
 Просмотров: 1080
Создали растительный тунец
Создали растительный тунец Просмотров: 9
Поделились быстрым рецептом помидоров по-корейски
Поделились быстрым рецептом помидоров по-корейски Просмотров: 495
Больше всего комментируют
6
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
2
"Хуже, чем в Украине": Лукашенко пугает белорусов "резней"
Голосов: 4393
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua