Быстрый рецепт: как вкусно замариновать скумбрию

Маринованная скумбрия - вкусная и полезная пища на любой случай жизни. Рыбу подают к столу, украсив кольцами свежего лука, розмарином, оливками, или дольками лимона.

Прекрасно сочетается с картофельным пюре и овощами гриль.

Ингредиенты:

скумбрия - 2 шт.

вода - 500 мл

соль - 2,25 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

перец черный горошком - 10 шт.

лист лавровый - 3 шт.

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Приготовление:

Размороженную и очищенную рыбу нарезать порционными кусочками. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец и лавровый лист. Охладить. Выложить скумбрию в банку или контейнер, залить рассолом. Через 6-8 часов подать к столу.

Скумбрия это бюджетная рыба, которая универсальна в приготовлении. Ее можно печь, коптить, мариновать, фаршировать или заворачивать рулетом.