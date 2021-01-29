Яркий десерт: смузи украшают взбитыми сливками

Смузи не только полезный и вкусный, но и изысканный десерт. К тому же не требует много времени на приготовление. Главное, чтобы под рукой был блендер и любимые фрукты или овощи.

Автор: Елена Зуб. Можно использовать любые любимые фрукты по вкусу.

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Об этом Gazeta.ua рассказывает Елена Зуб, фуд-блогер.

Ингредиенты:

банан - 2 шт.

хурма - 2 шт.

киви - 2 шт.

сливки - по вкусу

орехи - по вкусу

Приготовление:

Отдельно взбить в блендере два банана, столько же хурмы и киви. В красивые бокалы слоями выложить взбитые фрукты. Переместить десерт в холодильник на 15 минут. Сверху добавить готовы сливки и украсить кусочками фруктов или орехами.

Яблочный сидр, как и большинство популярных коктейлей имеет свою безалкогольную альтернативу. Подается со льдом, фруктами и газированной водой.