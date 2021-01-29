Яркий десерт: смузи украшают взбитыми сливками

Смузи не только полезный и вкусный, но и изысканный десерт. К тому же не требует много времени на приготовление. Главное, чтобы под рукой был блендер и любимые фрукты или овощи.
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Об этом Gazeta.ua рассказывает Елена Зуб, фуд-блогер.
Ингредиенты:
банан - 2 шт.
хурма - 2 шт.
киви - 2 шт.
сливки - по вкусу
орехи - по вкусу
Приготовление:
Отдельно взбить в блендере два банана, столько же хурмы и киви. В красивые бокалы слоями выложить взбитые фрукты. Переместить десерт в холодильник на 15 минут. Сверху добавить готовы сливки и украсить кусочками фруктов или орехами.
Яблочный сидр, как и большинство популярных коктейлей имеет свою безалкогольную альтернативу. Подается со льдом, фруктами и газированной водой.
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