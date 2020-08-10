Можно даже детям: как приготовить безалкогольный яблочный сидр

Яблочный сидр, как и большинство популярных коктейлей имеет свою безалкогольную альтернативу. Такой напиток отлично охлаждает и освежает в жаркий день. Подается со льдом, фруктами и газированной водой.

Автор: Tijana Drndarski from Pexels При подаче добавляют бадьян, он придаёт утонченности вкусу

Ингредиенты:

яблочный сок, желательно нефильтрованный - 1 л

апельсин - 1 шт.

корица - 2 палочки

корень имбиря - 7-8 см

газированная вода - 2 л

лед - по вкусу

Приготовление:

Налить яблочный сок в кастрюлю. Добавить порезанный ломтиками апельсин, палочки корицы и корень имбиря. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить 30 минут. Полностью охладить и процедить напиток через сито. Готовый сидр разлить по бокалам и украсить кусочками яблок или апельсина.

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Ничто так не спасает от жары, как прохладительные напитки. Ягодный смузи, чай со льдом, оранжевый мохито, безалкогольная сангрия, или мятный взрыв - чтобы освежиться подойдет любой коктейль.