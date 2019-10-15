Землю надо не продавать, а спасать

- У меня украли детство! - говорит на открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН шведская школьница 16-летняя Грета Тунгберг 24 сентября. Даже если Владимир Зеленский не был тогда в зале, конечно же, знает о Гретиной боли. Собственно, боль всей планеты, нынешнего и будущих поколений. Земля вступает в грандиозную глобальную климатическую катастрофу. Ее породило само же человечество интенсивным развитием экономики и сплошным игнорированием экологических законов.

Понимал ли Зеленский в тот час, что Гретина боль затрагивает и Украину? В ближайшие 30-40 лет она станет одной из жертв глобальной климатической катастрофы, которую официально объявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Капитал не принял предостережений и разработок экологических методов добычи энергии гениального серба Николы Теслы. Продолжает нефтегазовую экспансию на Землю и ее атмосферу. XXI век становится началом трощи, результаты которой предсказать не может никто. Жажда наживы очень узкого круга людей победила трезвый ум человечества.

Что должен был знать и чего не знает гуманитарий и неофит в политике Зеленский? Это то, что еще при его жизни Украине грозит опустынивание. Далекие Каракумы, над которыми я пролетал в 1989 году из Алма-Аты в тогдашний Шевченко, а ныне Актау, станут украинской реальностью. Последние 30 лет я живу в тревоге, что у нас будет свой Мангышлак, где томился Кобзарь. Нашим детям и внукам просто нечем будет дышать, не говоря уже о других проблемах переселения из рая в ад.

Об этой печальной перспективе я узнал, рассказывая о перелете над Каракумами Федору Трофимовичу Моргуну, который громко ушел в отставку после полутора лет работы на посту первого министра экологии Советского Союза.

На заседании Совета министров СССР он категорически выступил против строительства четырех заводов белково-витаминных концентратов из нефтяных парафинов, что через молоко упитанных ими коров грозило онкологизацией всего населения Союза. Это была безумная сверхидея Горбачева и Рыжкова. Как министр Моргун стал персоной нон грата. Правда, через полгода Рыжков предложил Федору Трофимовичу вернуться на должность. Мол, ты прав, нас обманули академики, все четыре завода закрывают. Моргун на это ответил: "Вас с Горбачевым вскоре самих из кабинетов вытолкают, а я буду спокойно писать книги. У меня теперь есть время для этого". Крах неконкурентной экономической системы Моргун с болью констатировал мне еще в 1978 году, когда отказался переходить на предложенную ему Брежневым должность секретаря ЦК КПСС по вопросам села и остался в Полтаве главой области. Тогда в моем кабинете в "Сельских вестях" он сказал:

- Сидорович, мы с тобой до украинской Сахары не доживем, но наши дети и внуки могут оказаться в ее горячей пасти.

В первые месяцы в должности министра экологии Моргун увидел выводы ученых об угрозе опустынивания Украины в ходе мировой климатической трощи.

Он созвал по этому поводу широкие хуралы. Вывод ученых был единодушен: предотвратить катастрофу невозможно, но предупредить ее последствия даже на 60% можно. В Украине нужно дополнительно посадить не менее 10-12 млн га лесов. Во-первых, это - кислород для миллионов людей. Во-вторых, удастся спасти те же миллионы гектаров от опустынивания и обезвоживания.

- Федор Трофимович, а как же быть с производством зерна, животноводством, если вывести из оборота, по сути, четверть сельхозугодий? - спросил я.

- Отрезав голову, по карим глазам не плачут, - ответил Моргун. - Сорта и агротехника не дадут снизить объемы производства зерна и технических культур. И о породах коров и свиней нужно позаботиться, чтобы молока и мяса не стало меньше. Это под силу человеческому интеллекту. А вот в отношении лесов, боюсь, у нас не все поймут масштаб проблемы.

Он не ошибся. Федор Трофимович не раз в президентских кабинетах рассказывал об угрозе опустынивания и потребности облесения. Хоть кто-то из президентов забил тревогу? Поднял всех на спасение от надвигающейся трощи? А угроза велика и страшна. Леса надо сажать в ближайшие пять-семь лет, чтобы они выросли и укрепили землю. Для этого нужна государственная программа и огромные средства. Они есть в планах и в бюджете государства? Ситуация из тех, что если не сделаешь сейчас, то не сделаешь и в четверг, а мы чем заняты? Рынком земли. Земли, которой в недалекой перспективе просто не станет.

И президента, и премьера убедили, что продажа земли - панацея для Украины. Охочий до рынка министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который учился и учил в Америке, вообще убежден, что с нашими черноземами мы, образно говоря, золото моем, а голодные воем именно из-за нехватки продажи сельхозугодий. И ни слова о том, что в США села вообще не было и нет, а Украина стоит на селе как на колыбели нации. Земля - это не только вопрос денег, но и духовности, будущего украинства.

Рынок в модели "купи-продай" неизбежно уничтожит село. Как говорится, пусти осла в огород - огурцов не будет. Нас давят, требуют этот рынок? Сильный всегда обвиняет слабого, а нашим руководителям от этого чего поверх деревьев ходить? Но Милованов, в руках которого оказался и вовсе малопонятный ему агропромышленный комплекс, других проблем, кроме продажи земли, не видит. Ты ему про Тараса, а он тебе полтораста, ты ему о деле, а не о козе белой, - а министр заупрямился. И что ему облесение, что ему пустыня, которая заполонит чуть ли не половину Украины середины XXI века?

Рынок земли сегодня самой земле как сироте черт, а чем будут дышать наши потомки, никого из нынешних руководителей не волнует. "Не туда бьешь, Иван", - сказал когда-то Александр Довженко. Явно не туда бьют Владимир, Алексей и Тимофей. Хочется думать, от незнания и непонимания, а не потому, что такие удались.

Федор Моргун делился со мной замыслом - написать большую статью о проблеме опустынивания и облесения Украины для редактируемой мною тогда "Крестьянской правды". Не успел, попал в автокатастрофу. Смерть остановила кипение его души.

Теперь, когда климатическая катастрофа становится для всех очевидной, а еще когда 60% пахотной земли нуждаются в орошении, пишу об этом с надеждой, что государственный руль в руках людей, способных выполнить завещание нашего земляка. Хотя мои обращения к конкретным власть имущим и оппозиционерам пока не дали результата. Откликнулся только и поднял проблему облесения Алексей Юрьевич Кучеренко на двух телеканалах. Но присутствующие там нардепы от "Слуги народа" отреагировали на это как сонные, как будто не слышали. Им не болит?

Слышите теперь - отзовитесь хоть в четверг. Украина ждет не слов, а действий. Ждет не завтра, а сегодня.