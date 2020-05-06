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четверг, 07 мая 2020 07:35

Зеленский пришел надолго, как Лукашенко и Путин

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25 лет тому назад белорусы избрали президентом 40-летнего "борца с коррупцией" по фамилии Лукашенко. Все вменяемые тогда думали, что надолго он не задержится. Но Лукашенко на посту четверть века. О политиках и журналистах, которые смеялись над глуповатым директором совхоза, который стал президентом, все забыли. Большинство оппонентов живут теперь в Украине.

20 лет тому назад россияне избрали президентом 49-летнего "борца с коррупцией" по фамилии Путин. Распущенная Ельциным московская пресса насмехалась над "кремлевским карликом", считая его временной фигурой. Большинство думали, что на самом деле страной руководит Борис Березовский, на чьи деньги Путин пришел к власти. Где теперь Березовский (в марте 2013 года его нашли мертвым в доме близ Лондона. Причину смерти не установили. Приоритетной версией является самоубийство. – ГПУ)? Где другие оппоненты Путина, считавшие его "временным"?

В прошлом году украинцы выбрали президентом 41-летнего "борца с коррупцией" по фамилии Зеленский. Через год "политологи" соревнуются в том, кто точнее предскажет его отставку. Свободные от Зеленского украинские СМИ наперебой насмехаются над "клоуном", тоже не веря в его будущее.

И зря. Надо быть или слепым, или украинцем, чтобы не видеть, что политический путь Зеленского – точная копия пути его белорусского и российского коллег. Пока над ними смеялись, они расставляли преданных им людей на руководящие должности в силовых структурах. Уничтожали в глазах избирателей остатки авторитета парламента и правительства. Уже через несколько лет после избрания президентом "антикоррупционера" большинство белорусов и россиян считали всех депутатов и министров продажными преступниками. Все плохие, кроме президента.

Еще через год-два, накануне новых выборов, наиболее самоуверенных бизнесменов посадили. После этого и в России, и в Беларуси главным бизнесменом стал президент. Другие богатели исключительно с его разрешения. Ну и теракты. После них те 70 с лишним процентов были окончательно напуганы и видели защиту только в лице президента.

Пока мы шутим, на посту генпрокурора оказался человек, который год тому назад не мог рассчитывать даже на место секретарши в этом учреждении. Значит, будет выполнять все, что скажет тот, благодаря кому так высоко взлетела. Не будет – заменят. Продолжают сидеть "убийцы Шеремета", хотя против них нет никаких доказательств.

Боюсь, что скоро узнаем, кто станет "украинским Ходорковским" (российский миллиардер провел в тюрьме девять лет. – ГПУ). Первый кандидат – Петр Порошенко. Впоследствии наступит время "украинского Березовского", стать которым имеет все шансы тот, кто "сделал Зеленского президентом". Далее СМИ либо станут лояльными, либо исчезнут. Это все будет в ближайшие два-три года. Когда разгромят оппозицию, на следующих выборах президента против Зеленского выступит группа клоунов. Настоящих. Потому что тот, кто на посту президента, теперь является клоуном в кавычках. Ему выгодно так выглядеть.

Не сомневаюсь, что избиратели все это поддержат. До весны 2024-го, а в случае досрочных выборов парламента и ранее, все местные "царька" станут членами партии "Слуга народа", чтобы заменить на выборах в парламент ту случайную шоблу, которая сейчас заседает в Верховной Раде. И будет у нас все спокойно и стабильно на десятки лет. Как в Беларуси. Будет "стратегическое партнерство" с Россией и вода в Крым. А как же ОРДЛО? Никак. Там тоже все начальство вступит в "Слугу народа".

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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