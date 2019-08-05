Зеленский позволил гадить в Черное море без ограничений

Экономить на очистных системах при Советском Союзе было повсеместным явлением. Сейчас в Украине мало что изменилось. Вкопали канализационную трубу на 30 метров - и хорошо. Все нечистоты всплывают в ближайший водоем, желательно естественный. И чем больше он, тем лучше для канализации. Максимально повезло тем, кто живет у Черного моря. Например, одесситам. Но и отходов в Одессе в разы больше, чем в Киеве. Ведь не только город - еще и порт.

Свой недавний одесский визит президент Владимир Зеленский ознаменовал указом о прекращении проверок судов и морского порта на соблюдение экологических норм. Другими словами: гадить в Черное море разрешается без ограничений! Речь идет пока о ближайших двух месяцах. Однако что-то мне подсказывает, что тот указ продлят.

- Никто не пострадает от этого за два месяца, - обнадеживает президент.

- Кроме дельфинов и экологии, - отвечают ненавистные ему чиновники из Госинспекции.

- Море и так грязное, - не хочет сдаваться Зеленский и показательно погружается в черноморские воды на пляже Ланжерон вместе с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Показуха уверенно становится главным политическим приемом Банковой.

Не президентское дело знать о том, как регулярно корабли сбрасывают в порту свои технические отходы. Или как близко от места президентского купания расположены трубы с городскими канализационными стоками. Пройдет немного времени - и накануне его следующего визита этот пляж и все морское дно при нем будет находиться под бдительным оком охраны и водолазов. Такова эволюция каждого президента в этой стране. От любви до ненависти поистине даже не шаг и даже не пол.

Пока же Зеленский думает только о том, как снять еще одно видео. Чтобы любили еще больше. Ради этого он заходит в Черное море. И шеф Офиса с ним. Но стойкий запах дерьма, который сопровождал их в течение избирательной кампании, начинает сгущаться и уже кажется более резким.