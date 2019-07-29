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вторник, 30 июля 2019 10:19

Зеленский получил всю власть в стране

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После парламентских выборов в Украине исчезла система сдерживания и противовесов.

Верховная Рада всегда была местом для дискуссий. Президентам приходилось согласовывать собственные "хочу" с парламентскими. Создание коалиции напоминало торги. За лояльность фракций победитель должен был идти на компромиссы. Теперь это в прошлом. "Слуга народа" может сформировать однопартийное большинство и не зависеть от других политсил.

Президент Владимир Зеленский будет контролировать не только свой Офис. В его распоряжении - парламент, Кабинет Министров и силовой блок. В отношении судов тоже не стоит питать иллюзии - судебная система неоднократно доказывала гибкость позвоночника. Для полноты картины президенту осталось заручиться поддержкой мэров и местных советов. Также достичь взаимопонимания с олигархами. Соглашение реалистично. Пока легитимность нового президента высока, открыто воевать с ним - проигрышная стратегия. Законодательные вожжи остаются в руках президентского Офиса. Ни одна финансово-промышленная группа блокирующего пакета не имеет.

Зеленский теперь может все. На уровне институтов его ничто не ограничивает. Но проблема в том, что никто не знает, на какие желания он растратит свою власть. Это могут быть давно назревшие реформы, которые выведут страну из застоя. Или наоборот - ряд ошибок, за каждую из которых мы заплатим качеством жизни.

В этой неопределенности есть только один маяк - международные доноры. До войны Киев мог лавировать между Западом и Востоком, попеременно беря в долг у Москвы и Брюсселя. Теперь зарубежная "тумбочка с деньгами" осталась одна. Средства из нее можно брать только под конкретные обязательства.

Украинская бедность - единственный фактор, сдерживающий любого политика. Наш экономический суверенитет условный. Это вселяет надежду как минимум на то, что многие перезревшие реформы удастся воплотить в жизнь. Потому что Зеленский не сможет объяснить Западу их "непроведение" противодействием парламента или Кабмина.

Безусловно, президент может решить, что западные условия ему не подходят. Тогда украинцы, которые твердят, что "хуже уже не будет", убедятся в своей неправоте. Экономическим законам безразличны наши желания.

Автор: Павел КАЗАРИН, публицист
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