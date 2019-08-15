Зеленский передал бизнес на пять лет

Президент Владимир Зеленский передал свою часть в 10 компаниях партнерам по бизнесу. Сделал это в марте-мае этого года, указано в Едином государственном реестре.

Речь о компаниях "Киноквартал", "Гауди Студио", студии "Квартал 95" и одноименных двух компаниях, которые производят кинофильмы и занимаются строительством, телеканал "Квартал ТВ", фирме по организации концертов и гастрольных туров "Квартал-концерт", звукозаписывающей "Инвест Анима", производителя мульфильмов "Анимейшен Студио", ресторане "Фиш Хаус".

Больше всего — доли в восьми компаниях — получил помощник и друг президента Сергей Шефир. Еще в двух — его брат Борис Шефир.

Зеленский остался только в общественной организации Молодежный центр "Лига Смеха". Бизнес вернет после окончания пятилетнего президентского срока.