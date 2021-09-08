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"Жажду наказаний Лукашенко утолил. Будет торговаться"

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6 сентября Минский областной суд огласил приговор белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Получили 11 и 10 лет колонии соответственно. Слушание было закрытое. Только на объявление пустили прессу. Обвинили сразу по трем статьям - заговор с целью захвата власти, призывы к действиям, которые вредят национальной безопасности, и создание экстремистских формирований. Осужденные вину не признали.

Колесникова перед президентскими выборами 2020-го входила в штаб оппозиционного кандидата Виктора Бабарыко, который возглавила после его ареста. 7 сентября прошлого года ее похитили неизвестные в центре Минска. Впоследствии отправили в СИЗО в качестве подозреваемой. Рассмотрение ее дела длилось с мая 2021-го.

Знак входил в штаб Бабарыко как юрист. Был одним из организаторов Координационного Совета - общественного органа, который отказался признать Лукашенко легитимным президентом и объявил о переходе власти к демократически избранному правительству. 8 сентября 2020 года во время вызова на допрос его взяли под стражу.

Люди вышли на улицы по всей стране после объявления результатов президентских выборов 9 августа 2020-го. Только в августе этого года в Беларуси 136 человек судили по политически мотивированным уголовным делам, по данным правозащитного центра "Весна". За решеткой находятся 653 политзаключенных.

- Безусловно, дела сфабрикованы. Лукашенко делал так всегда. Чем больше срок, тем больше будет требовать за их освобождение, - говорит белорусская политэмигрантка Алена Васильева, 50 лет. - Их выпустят в обмен на какие-то преференции с Европой. Или с Россией - считаю Бабарыко кремлевским проектом.

Путин постоянно подталкивает Лукашенко к окончательному подписанию документов об объединении РФ и Беларуси. Но самопровозглашенный белорусский президент сделает все, чтобы этого не было, потому что хочет удержаться у власти. Ему приходится делать определенные шаги навстречу Западу. Возможно, начнет выпускать некоторых политзаключенных. Ему очень нужно избежать санкций. Например, компания "Беларуськалий" из-за ограничений ЕС ослаблена. Ее вытесняет с рынков российский "Уралкалий". РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси. Протестов в Беларуси нет, все зачистили. Жажду наказаний Лукашенко утолил. Будет торговаться.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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