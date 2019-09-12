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пятница, 13 сентября 2019 07:25

Завод "Златогор" получил на конкурсе пять отличий

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10 сентября в Киеве награждали победителей десятого ежегодного дегустационного конкурса напитков "Бест дринк 2019". На нем представили 39 образцов продукции отечественного производства. Пять высших наград за новинки рынка получил Золотоношский ликеро-водочный завод "Златогор".

— Мы оценивали внешний вид, вкус и аромат, — говорит Марина Чехун, заместитель председателя дегустационной комиссии. — По 100-балльной международной системе 20 дают за вид и по 40 — за вкус и аромат. Проводили закрытую дегустацию: нам выносили бокалы, без указаний на бренд. В этом году было много новых изделий и групп, в частности из фруктовых плодов и конопли.

В комиссию вошли специалисты алкогольных заводов, представители из Министерства здравоохранения и Государственного комитета стандартизации, метрологии и сертификации.

— Мы взяли пять гран-при, — говорит Людмила Русалина, президент группы компаний "Петрус" (ЛВЗ "Златогор"). — Это лучший результат на этом конкурсе.

Завод получил награды за водки Status Reserve, Reserve Status Black edition, а также конопляные настойки Happy leaf "Амстердам" и "Ямайка" и настойку "Статус шоколад". Производители отмечают оригинальность рецептур - эти напитки не имеют аналогов в Украине.

— Качество продукции начинается с контроля, — говорит Светлана Проценко, директор по качеству и контролю производственных процессов Золотоношского ликеро-водочного завода "Златогор". — У нас внедрена сертифицированная система безопасности продукции.

Завод насчитывает около 150 позиций продукции. Новую линию алкогольного изделия разрабатывают почти год.

— Мы разрабатывали нашу продукцию на базе медицинского каннабиса вместе с европейскими специалистами, — добавляет Людмила Русалина. — В Европе уже несколько лет, как и в Америке и Канаде, продукция на базе медицинского каннабиса популярна. И мы гордимся, что завод "Златогор" и наши специалисты в Украине сделали такую продукцию мирового уровня.

Конопляную настойку "Амстердам" запустили на рынок почти три месяца тому назад.

Автор: Василина КОПЫТКО
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Дата
13
сентября

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