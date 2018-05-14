"Запад проиграл битву за Сирию"

— Украина была важным торговым партнером Сирии до войны. В 2009-м заняла первое место в импорте товаров из-за границы. Покупали преимущественно украинскую сельскохозяйственную продукцию, — говорит эксперт по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса, 25 лет. Он родился в Киеве. Его мать — украинка, отец — сириец. После рождения Илии семья жила в Сирии. Учился в Институте международных отношений в Киеве.

Какой Сирия была до войны?

— Средние зарплаты — на уровне 500 долларов. Было немало европейских инвестиций, автомобильные заводы, амбициозные планы по туризму. Но мощно Сирия начала открываться в 2000 году, когда к власти пришел Башар Асад. До тех пор была закрытой социалистической страной. Асад осуществлял прозападную политику. Создал фондовую биржу, вел реформы, хоть и медленные. Перед началом протестов должен был заключить соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Разрушенную инфраструктуру придется восстанавливать лет 20. Но жизнь продолжается: люди ходят на работу, получают зарплату. Со времени конфликта выехали 5 миллионов сирийцев. Осталось где-то около 12 миллионов.

Сирия — это не демократия. Люди привыкли к авторитаризму. Страной должна управлять личность, которая будет держать все в кулаке и будет гарантом договоренностей, которые сшивают страну. Так сложилось исторически. Многие ближневосточные и африканские государства образовались искусственно после Первой мировой войны. Тогда британцы и французы, как под линейку, нарисовали границы и распределили сферы влияния между собой. Когда создавали Сирию, Ирак, Иорданию, не учитывали, где и какой народ живет.

Этим заложили фундамент для конфликта?

— Чтобы удерживать такие государства, нужные авторитарные личности. В Ливии Муамар Каддафи был звеном связи между племенами в одном государстве. Его убили в 2011-м, и страна развалилась. В Ираке в 2003 году американцы убрали Саддама Хусейна, распустили армию и партию власти. Страна до сих пор нестабильна.

Сирия была одним из самых успешных ближневосточных государств.

Почему же тогда сирийцы вышли на протесты?

— Людям не нравились медленные реформы, коррупция, внешнее вмешательство региональных стран.

Это борьба между двумя основными традиционными политическими оппонентами Ближнего Востока — исламистской формой правления против светской. Из-за засухи в 2010 году урожай погиб. Немало крестьян, которые более уязвимы для пропаганды, переехали в околицы больших городов. Для них исламистская модель была понятна из-за их набожности. Начались массовые вооруженные восстания под проводом местных проповедников-радикалов. Региональные страны стали поддерживать разные стороны конфликта, накачали Сирию оружием. Разгорелась полномасштабная война, которая с каждым годом усиливалась. Открылись все границы. Самая длинная у Сирии — с Турцией. Турки закрывали глаза на происходящее там. Террористы "Исламского государства" начали проникать через открытую границу с Ираком.

Почему в Украине невозможен мир на востоке? Потому что через открытую границу Москва перебрасывает оружие и танки.

Асад не просил у Соединенных Штатов и ЕС защиты?

— Эти страны сделали ставку на антиправительственные группировки. Начали им давать деньги, оружие. Думали, свергнут Асада. А он не собирался уходить. Его до сих пор поддерживало большинство населения. Протесты в Сирии были наименьшими среди стран Ближнего Востока.

Для США Асад был последним большим союзником России. Если бы американцы убрали его, то она потеряла бы свою военную базу в Латакии и доступ ко всему Средиземному морю. Остался бы только Черноморский флот в Крыму.

Кто применяет химическое оружие в Сирии — Асад, Россия или Иран?

— Асад не мог приказать применять химоружие против собственного населения. Это похоже на самоубийство. Потому что ставит страну на грань военного вмешательства со стороны США. Во-вторых, ее использовали в городе Дума 7 апреля, когда сирийская армия побеждала в боях. Где логика?

Химию могли применить боевики, чтобы заставить Запад ударить по Асаду.

14 апреля США при поддержке Великобритании и Франции таки ударили по позициям президента Башара Асада. Был ли это адекватный ответ?

— Было три варианта. Первый — просто увеличить санкции, поставки оружия антиправительственным силам. Так сделал в 2013-м Барак Обама. Второй — это ограниченные ракетные точечные обстрелы, которые не зацепили бы российскую и иранскую инфраструктуру. Его мы и увидели — поражены пять целей, на которых вроде бы изготовляют химическое оружие. Так каждая из сторон сохранила лицо. Реализовали лучший вариант для всех.

Мог быть еще третьей — масштабная операция с уничтожением военной инфраструктуры Сирии и возможным устранением Башара Асада с должности.

Почему к этому не прибегли?

— Если бы западная коалиция уничтожила сирийское правительство, появился бы вопрос: кого назначить вместо Асада, чтобы он имел легитимность? Как на это отреагировали бы другие игроки — Россия, Иран? Война с ними завершилась бы глобальным конфликтом.

Это больше гражданская война или конфликт между Вашингтоном и Москвой?

— Это гибридная война между Саудовской Аравией (поддерживает силы оппозиции в сирийской войне. — ГПУ) и Ираном (на стороне режима Башара Асада. — ГПУ), в которую с 2011 года втянулись немало тех, кто претендует на региональное лидерство на Ближнем Востоке, и глобальных государств. Это Россия, Китай, США, Евросоюз.

Немало иностранцев приехали в Сирию за идею или за деньги. В одном только "Исламском государстве" таких больше 50 процентов. Как на Донбассе, где россияне воюют за ДНР и ЛНР.

Поэтому в Сирии — региональная война с элементами гражданской.

Кто же победит в сирийской войне?

— Россия и Иран тактически побеждают. Саудовско-катарский блок и США проигрывают. Но одержат ли они стратегическую победу — вопрос следующих лет пяти.

Из-за миграционного кризиса европейские страны прекратили активную поддержку антиправительственных группировок. США в целом соглашаются, чтобы Асад остался у власти. У них нет ему альтернативы. Также поняли, что к власти в Дамаске могут прийти террористы — это будет полная катастрофа.

В целом, стабилизация Сирии — это вопрос двух лет. Сейчас идут торги — на каких условиях это сделать, чтобы при этом никто не признал поражения. Мир возможен, когда переформатируют политическую систему, которая устроит Турцию, Израиль, Россию и частично США и Иран.

Есть мнение, что Путин затеял сирийскую кампанию, чтобы "выторговать" у Запада Украину.

— Украина для него намного более ценна. Путин вмешался в Сирию, потому что хотел расширить свою ближневосточную политику, защитить свои последние позиции в регионе, закрепить за РФ статус глобального государства через улучшение имиджа среди арабов. Стремился восстановить контакты с игроками на Ближнем Востоке, расширить влияние на региональные рынки торговли оружием, нефтью и газом. Украина и торги за Крым здесь ни при чем.

Конечно, чем глубже Россия грузнет в войне в Сирии, тем больше тратит ресурсов — для Украины это хорошо. Но РФ тратит на Сирию не так много денег (Донбасс обходится РФ приблизительно в $6 млрд ежегодно, операция в Сирии — $3 млрд, по подсчетам экономистов. — ГПУ).

354 тысячи людей погибли в сирийской войне с 2011 года. Более 106 тыс. — гражданские, по данным правозащитников на март 2018-го.

Кремль готов положить всех своих солдат

Сирийская война началась в 2011 году с протестов на волне Арабской весны — движений за демократические изменения в странах Ближнего Востока.

Вскоре в нее втянулись другие страны, которые поддерживали ту или другую сторону. На стороне правительственных сил Башара Асада — Иран и Россия, за оппозицию — Соединенные Штаты, Турция и Саудовская Аравия.

С 2015 года в Сирии воюют российские войска. Официально — против террористической группировки "Исламское государство". С тех пор РФ потеряла 13 самолетов и вертолетов, по официальным данным, и еще 10 — по сообщениям прессы. Погибли около 40 россиян, кадровых военных. Но на стороне Асада воюют также наемники из частной военной компании "Вагнер". Кремль отрицает связь с ними. Только в феврале этого года от американского удара по проасадовских силах погибли от 100 до 200 вагнеровцев, по разным данным.

— Российский контингент в Сирии — 4500 солдат. Кремль готов положить всех, чтобы достичь стратегических целей. А европейцы и американцы — нет, даже одного или десяти. Единственная причина, по которой РФ, страна с валовым внутренним продуктом меньше, чем у штата Калифорния, стала угрозой в мире — это нежелание со стороны Запада платить жизнью своих граждан, — считает 51-летний Дэвид Семюэльс, американский политолог и журналист.